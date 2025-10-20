最黏星座Top5出爐！巨蟹用沉默討抱抱 雙魚一戀愛就變小貓

〔記者侯家瑜／台北報導〕有些星座單身時理性又獨立，一戀愛立刻變身黏人精，訊息要回、抱抱要給、陪伴不能少。這不是公主、王子病，只是他們太認真對待這段關係。命理專家阿谷老師分析「戀愛後最黏人」的5大星座！

阿谷老師分析最黏星座前五名。（秦芸殿提供）

第1名：雙魚座

雙魚在愛裡就是天真代表，平常溫柔有禮，一戀愛立刻變成小貓模式，需要安全感、需要回訊息、需要抱抱，如果你沒理他，他就會開始亂想，不是故意作，只是太投入、太敏感、太想被愛。

請繼續往下閱讀...

第2名：巨蟹座

巨蟹的可愛在於他對愛的黏人程度，戀愛後什麼都想一起做，吃飯要一起、出門要一起，他的情緒會隨你起伏，今天你冷淡他就悶悶不樂，他不鬧脾氣，是在用沉默討抱抱。

第3名：天秤座

天秤戀愛後就像換了頻道，平常超理智，但一戀愛就滿腦子「他現在在幹嘛？」，他會問你吃飯沒、睡了沒、想誰，不是要控制你，是太怕愛沒被回應。一句甜言蜜語，立刻笑開。

第4名：獅子座

獅子表面高傲，其實戀愛後最像小孩，他要的是關注與稱讚，一句「你好棒」就能開心一整天。但如果你忽略他，他會瞬間冷下來，那不是生氣，是希望你主動哄他。

第5名：雙子座

雙子戀愛後像在玩遊戲，一下熱情、一下可愛耍賴，他要的不是控制，而是互動，只要你願意陪他笑、陪他鬧，他會用整個世界的熱情愛你。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法