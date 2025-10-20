金鐘60收視出爐！創史上最強紀錄 小S潘迎紫雙破5

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類與戲劇類頒獎典禮於上週完美落幕，今年適逢金鐘60周年，從入圍名單公布到頒獎典禮，話題不斷、全台矚目。今收視出爐，節目類典禮最高點落在小S，戲劇類則落在「娃娃」潘迎紫登場。

典禮由三立電視與公共電視同步轉播，不僅電視收視屢創高峰，網路與跨平台串流更刷新歷年紀錄。今年金鐘的總收視人口逼近1400萬人次，締造台灣影視頒獎典禮「觸及廣度」新里程碑。典禮橫跨電視、有線頻道、新媒體、OTT及海外平台多點聯播，成功串聯跨世代觀眾，讓金鐘60成為「史上最被看見」的一屆盛典。

小S（左二）久違亮相，創節目類典禮收視最高。（三立提供）

根據收視統計，兩場典禮全國電視總收視人口約505.5萬人次。10月17日節目類典禮，三立無線平均收視1.99（有線2.85），觀看人數約150萬；公視平均收視1.19，觀看人數85萬。10月18日戲劇類典禮，三立無線收視2.18（有線3.02），觀看人數達179萬；公視收視1.75，觀看人數116萬。

其中，節目類典禮的收視最高點落在小S揭曉「綜藝節目主持人獎」時，35-54歲女性觀眾群收視高達5；戲劇類典禮的收視巔峰則在「娃娃」潘迎紫華麗登場頒獎時，該觀眾群收視更突破5.02，掀起全場驚呼。

潘迎紫（左二）相隔10年再度踏上金鐘殿堂。（三立提供）

此外，今年典禮網路熱度更是爆棚，星光大道與頒獎典禮的新媒體直播、短影音觀看次數全面超越往年，總觀看量高達871萬次。金鐘官方YouTube單一頻道截至發稿，節目類典禮觀看次數突破101萬、戲劇類更達136萬。節目類直播同時在線觀眾超過10萬人，戲劇類更逼近17萬人，展現金鐘60的強大號召力。

三立電視再度成功製播兩場金鐘盛典，從節目策劃、舞台設計、導播轉播到內容創意與行銷宣傳，全程以最高規格執行，完美展現台灣影視製作實力與團隊默契，被觀眾讚為「史上最有看頭的一屆金鐘」。這不僅是一場榮耀的頒獎典禮，更是屬於台灣影視人的盛大慶典，見證六十年來的傳承與光榮。

主要收看平台包括金鐘官方與三立各YouTube頻道、Vidol、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV等多媒體聯播，讓台灣影視最高殿堂再度登上年度收視與聲量巔峰。

