娛樂 電影

吳慷仁回高雄拍《南方時光》！笑談年少打工歲月 「時薪50元也甘願」

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝吳慷仁在電影《南方時光》飾演身處1990年代的白領階層父親，背負時代轉變與家庭壓力的雙重重擔。

《南方時光》全片皆於高雄取景，主要拍攝地點包含民族國宅、果貿國宅、左營舊部落和澄清湖等地；吳慷仁表示，兒時最熟悉的果貿市場，讓他能聯結記憶與角色的情緒，是很特別的經驗。

吳慷仁在《南方時光》飾演身處1990年代的白領階層父親。（百景映畫提供）吳慷仁在《南方時光》飾演身處1990年代的白領階層父親。（百景映畫提供）

吳慷仁透露國小、國中都在高雄楠梓生活，當時有了腳踏車後就會到處跑，而他最熟的地方就是果貿市場，他透露，青少年的他和片中陳玄力有幾分相像，每天上學打瞌睡、下課打工、和朋友鬼混，在當時薪還是50元的年代，他打了很多份工才能補貼學費和生活費。

隨著這些青春記憶不斷湧現，果貿讓他記憶猶新的，是小時候常吃的早餐店，尤其當年那顆硬梆梆饅頭，笑說：「一顆就能搞定一餐，不是美味，但那就是當時很熟悉的味道。」

吳慷仁（右）和孫淑媚合作演夫妻。（百景映畫提供）吳慷仁（右）和孫淑媚合作演夫妻。（百景映畫提供）

吳慷仁這回和金曲歌后孫淑媚合作，分飾外省父親與閩南母親，成為片中亮點之一；他坦言，在接演電影時就特別期待與孫淑媚對戲，笑說：「雖然我們年紀差不多，但她出道比我早，我算是從小聽她歌長大的！」兩人的對戲和「兒子」陳玄力的互動，構成故事迷人的部分。

吳慷仁說，「我之前看孫淑媚在《天橋上的魔術師》裡的表演覺得很厲害，就一直很想跟她合作。」另外大讚飾演兒子的新演員陳玄力單純又可愛，簡直就像1990年代會出現的高雄小朋友。

