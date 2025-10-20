自由電子報
娛樂 最新消息

林志玲變「少女媽咪」太衝擊 兒子撂英文萌翻網友

〔記者鍾志均／台北報導〕重心轉向家庭的林志玲有新作品了！她連續多年代言滴雞精品牌「田原香」，最新廣告今天曝光，可見一連換上時尚洋裝、俏皮圍裙、青春校服，多變造型搭配無死角凍齡美貌，瞬間洗腦網友，引爆熱烈討論，直呼「這哪裡像當媽媽的人？」

林志玲拍新廣告，形象如少女。（田原香滴雞精提供）林志玲拍新廣告，形象如少女。（田原香滴雞精提供）

林志玲看完成品表示：「效果很可愛，就是充滿青春活力的感覺！後來我給兒子看，說媽媽也會跳舞耶，他還會跟著我說『are you ready』！」

林志玲笑稱當了媽媽後，晚上9點半睡覺實在很難達成，有家務事要整理，也因為平常和兒子在一起時盡量不看手機，所以需要專心處理的事或回覆的訊息，大多在夜深人靜時，自招平均凌晨12點多才睡。

林志玲自在舞動，令粉絲目不轉睛。（田原香滴雞精提供）林志玲自在舞動，令粉絲目不轉睛。（田原香滴雞精提供）

不過林志玲向來擅長自我反省，表示「但，親愛的朋友們，熬夜真的不行喔！我有改進中，先從目標挑戰11點入睡，再加上早上的滴雞精，相信可以一直是個健康有活力的自己！」

她坦言，跟大部分媽媽一樣，照顧小寶貝一整天常常又忙又累，連運動的時間都沒有，所以今年偷偷許下心願：「不要放棄成長！希望每次見到大家的時候，都是很有精神的志玲！」希望透過這支廣告帶給大家滿滿正能量。

