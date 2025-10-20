男星患克隆氏症、梅尼爾氏症！聽力受損現況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新星呂允以首張專輯《別著急》獲三冠王，日前於台北車站舉辦首場大型戶外簽唱會，吸引爆滿粉絲熱情到場支持。頂著高達33度的豔陽也澆不熄歌迷的熱情，呂允不僅全程笑容滿面，更貼心提醒歌迷「記得補水」，展現暖男風範。

呂允首張專輯《別著急》簽唱會。

現場他演唱新歌《巴蕊》、《空拍》與《怎麼辦都是你啦》，清新嗓音搭配真摯情感，全場大合唱超感人，他還不停貼心提醒大家「記得多喝水！」暖男指數爆表。整場簽名馬拉松長達6小時，展現滿滿誠意。

呂允首張專輯《別著急》簽唱會。

這場簽唱會是呂允首次大型戶外活動，首張專輯《別著急》以千禧少年寫下成長迷茫為主題，收錄11首創作，橫跨民謠、電子、搖滾、舞曲等曲風，展現他豐富的創作能量。

呂允首張專輯《別著急》簽唱會。

出道以來幾乎沒什麼宣傳的他，卻靠著音樂裡的真誠與現場魅力，一舉成為「現象級創作新星」。演唱會一開賣即秒殺三場LEGACY，短短幾分鐘湧入近萬人搶票，甚至出現「詐騙票」亂象。

呂允首張專輯《別著急》簽唱會。

2000年生的呂允，媽媽是音樂老師，6歲學鋼琴，國中時便開始自編自唱。19歲前歷經梅尼爾氏症與克隆氏症的身體挑戰，一度聽力受損，反而讓他更珍惜每一次歌唱的機會。添翼宣布中南部巡演正在安排中，請歌迷們再耐心等等。

