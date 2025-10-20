自由電子報
娛樂 電影

從彰化拍到金馬殿堂！《我家的事》票房破千萬氣勢爆棚

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《我家的事》入圍第62屆金馬獎8項大獎，上映後口碑延燒，今（20）宣布票房正式突破千萬，更同步入選聖地牙哥亞洲電影節「Asia Pop!」單元，成績十分亮眼。

《我家的事》由潘客印率領主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀，堪稱「全家入圍」的夢幻陣容。（牽猴子提供）《我家的事》由潘客印率領主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀，堪稱「全家入圍」的夢幻陣容。（牽猴子提供）

導演潘客印自上映以來持續與觀眾面對面交流，他笑說最令他印象深刻的觀眾竟是自己的母親：「她這輩子第一次為同一部電影進戲院3次！」他笑著回憶：「我問她是不是因為我拍的？她說不是，是因為每次看都看到更多東西。」

從開拍到上映至今，演員們也深受電影感動，準影帝藍葦華感性表示：「每場映後都能感受到觀眾的熱情與真誠，真的很感動。」高伊玲則甜蜜分享「看到影迷在網路上努力推廣這部片，就是最棒的晚安曲，總讓我帶著幸福入睡」。

藍葦華感性表示：「每場映後都能感受到觀眾的熱情與真誠，真的很感動。」（牽猴子提供）藍葦華感性表示：「每場映後都能感受到觀眾的熱情與真誠，真的很感動。」（牽猴子提供）

「姊姊」黃珮琪動容說：「有視障的觀眾前來看口述影像場，能讓他們『聽見』電影真的很感動！」「弟弟」曾敬驊則興奮表示：「能與家人們一同走上金馬紅毯，就是最大的幸運！」

首次入圍金馬獎的姚淳耀更趣味透露：「在彰化拍攝時我們住在彰化金馬路附近、搭高鐵去宣傳時搭的是1688車次，真的一路發發！就像片中阿淵說的：『代打一定要成功！』」

高伊玲以《我家的事》入圍今年金馬影后。（牽猴子提供）高伊玲以《我家的事》入圍今年金馬影后。（牽猴子提供）

有趣的是，金馬準影后高伊玲透露，公布金馬入圍後，黃珮琪特地約大家一起烤肉聚會，「這是從北影首映之後第一次全員到齊，還包含了長子導演、無緣的親家鄭有傑監製，以及其他夥伴。席間大家熱鬧相聚，也互相打氣祝福，我不禁覺得感動，只要和大家在一起，只要心一起，就是最穩當的準備。」

