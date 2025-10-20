全員男神級！宋仲基、邊佑錫、安孝燮明年1月合體登台 大巨蛋助陣「金唱片」

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣粉絲看過來！「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」今（20）公開亮眼頒獎嘉賓，由宋仲基、邊佑錫、安孝燮3位男神聯手抵台，為這場代表K-POP榮耀的音樂盛事增添星光！

主辦單位HLL、超級圓頂今正式宣布，典禮將於2026年1月10日在「臺北大巨蛋」盛大舉行，3位橫跨戲劇與電影圈的頂級演員，將與今年最受歡迎的K-POP歌手們共創象徵K-Content全球影響力的華麗舞台。

宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定來台，出席第40屆金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）

宋仲基以JTBC話題劇《My Youth》細膩溫柔的演技再掀人氣高峰，成為引領韓流內容的代表演員之一。這次將以截然不同於戲劇角色的姿態登場，為典禮畫下壓軸亮點。

邊佑錫則因主演《背著善宰跑》一舉成為「國民善宰」，即使正忙於新劇《21世紀大君夫人》與Netflix話題作《我獨自升級》拍攝準備，他仍爽快答應出席，展現對音樂舞台的熱情與支持。

安孝燮則以浪漫喜劇代表作《社內相親》穩坐「國民男友」地位，近期更以「Saja Boys」隊長身分與多部作品連續掀起熱潮，接下來將以新作《今天也售罄了》再度挑戰浪漫喜劇。

「金唱片頒獎典禮」迎來第40屆重要里程碑，首度登上台北最大規模的表演場館舉行，也預告替台灣做最好的國民宣傳。

