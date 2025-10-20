自由電子報
娛樂 電視

啦啦隊女神變「性感女道士」 噴水+三振舞施法...全場鼻血狂噴

衣喬Aki在《這不是我的頻道啊！》飾演主管一角，雖戲份不多卻搶盡鏡頭。（17LIVE提供）衣喬Aki在《這不是我的頻道啊！》飾演主管一角，雖戲份不多卻搶盡鏡頭。（17LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕17LIVE喜劇《這不是我的頻道啊！》講述人氣美妝直播主思馨（17LIVE主播野聲Zavia札維亞飾）與YT 界的「毀容實驗大師」子瑋（Tyler何星冉飾）為爭奪流量大獎爭鋒相對，卻因「廁所滑倒事件」靈魂互換，不得不在同一屋簷下代替對方開直播。從互嗆互整到曖昧滋生，假戲真做的互動笑翻觀眾，最終竟被清潔阿姨撞見「不該看到的」名場面。

楊絲絨在《這不是我的頻道啊！》挑戰外送員角色，她笑說若能靈魂交換，最想跟貓換身體。（17LIVE提供）楊絲絨在《這不是我的頻道啊！》挑戰外送員角色，她笑說若能靈魂交換，最想跟貓換身體。（17LIVE提供）

文雨非在17LIVE喜劇《這不是我的頻道啊！》化身女主角閨密兼小網紅「雨天不飛貓MEOW」，為了蹭流量不惜耍小聰明，甚至闖進閨密家開箱。她開懷表示：「平常只有我熟到不行的朋友才看得到我3388的一面，這次算是全面公開！」她坦言拍完一度不敢看成品，「因為真的太三八了」，但大家一致盛讚她「又俏皮又不討人厭」，讓她終於放下糾結，直呼「突破舒適圈成功！」

文雨非（左）、何星冉在《這不是我的頻道啊！》共譜冤家浪漫樂章 。（17LIVE提供）文雨非（左）、何星冉在《這不是我的頻道啊！》共譜冤家浪漫樂章 。（17LIVE提供）

以英文搞笑Podcast走紅的何星冉，這回飾演YT界的「毀容實驗大師」子瑋，專門揭穿網路美妝迷思。靈魂互換後，他從大剌剌的男子漢變成「女神體」，反差萌十足。他透露：「最難的不是模仿女生，而是要真的『活進她的靈魂裡』，像走路、回頭、說話的節奏都完全不同。」有次拍攝過程中他太入戲，竟意外撞到額頭腫出大包，讓全場嚇壞。「回想起來真的很好笑，也算是一次難忘的體驗。」

文雨非在《這不是我的頻道啊！》化身女主角閨密兼小網紅「雨天不飛貓MEOW」，為了蹭流量不惜耍小聰明。（17LIVE提供）文雨非在《這不是我的頻道啊！》化身女主角閨密兼小網紅「雨天不飛貓MEOW」，為了蹭流量不惜耍小聰明。（17LIVE提供）

飾演女主角思馨的野聲Zavia札維亞是17LIVE人氣直播主，這次展現出自然又誇張的肢體表演。導演蔡松穎笑說：「這部劇的難度超高，要演原本的性別、交換後的性別，還要代替對方直播，三層演技堆疊，超狂！」他也爆料試鏡趣事：「我要求野聲Zavia札維亞『抓胯下』來表現男性慣性，她一開始超害羞，結果開拍時抓得超自然，全場笑翻！」野聲Zavia札維亞也說這次的角色讓她幾乎「人格分裂」般演出，「我本來就不是那麼淑女的人，個性偏豪爽，但要突然換個身體、用男生的角度思考真的超吃力，一不小心就會太做作！」她也感謝導演親自示範男女差異的動作，「導演一直說『不要想太多，要像男生那樣走路、講話』，我就跟著學，最後竟被大家誇自然！」

何星冉在《這不是我的頻道啊！》飾演YT界的「毀容實驗大師」子瑋，專門揭穿網路美妝迷思。（17LIVE提供）何星冉在《這不是我的頻道啊！》飾演YT界的「毀容實驗大師」子瑋，專門揭穿網路美妝迷思。（17LIVE提供）

另一位參演的17LIVE直播主陳波波則笑說，自己就是為了挑戰才接下這部戲，「我喜歡嘗試各種角色，越奇奇怪怪越讓我感到興奮！」她表示《這不是我的頻道啊！》融合荒謬、搞笑與現實反思，是少見又有創意的企劃，「雖然只是短劇，但整體節奏和反轉都讓人拍得超過癮。」其中最讓眾人噴鼻血也讓全場大笑的一幕是，陳波波飾演的道士為了作法，除了要向男女主角「噴水」之外，她還用「三振舞」取代了乩童舞，來跟神明溝通如何化解這次的靈魂交換危機，讓男女主角也不自覺跟著擺動起來，氣氛瞬間變很嗨。

野聲Zavia札維亞在《這不是我的頻道啊！》展現肢體表演。（17LIVE提供）野聲Zavia札維亞在《這不是我的頻道啊！》展現肢體表演。（17LIVE提供）

劇中飾演女主角渣男男友的洪毓璟首次參加17LIVE豎屏劇演出，覺得新鮮又刺激。他說：「劇本雖超現實，但要演得真情感十足真的不容易。」問他若能靈魂交換想跟誰換？他笑答：「任何億萬富翁都行！想體驗花錢不手軟的快感！」

此外，17LIVE直播主衣喬Aki飾演主管一角，雖戲份不多卻搶盡鏡頭，她笑說：「我幾乎一小時就收工，拍得超快樂！」在旁觀察主角互動更直呼「化學反應爆棚！」而多才多藝的17LIVE直播主楊絲絨則挑戰外送員角色，她笑說若能靈魂交換，最想跟貓換身體，「因為牠們每天都在被人照顧，太爽了！」

洪毓璟在《這不是我的頻道啊！》飾演女主角渣男男友。（17LIVE提供）洪毓璟在《這不是我的頻道啊！》飾演女主角渣男男友。（17LIVE提供）

導演蔡松穎表示，《這不是我的頻道啊！》靈感來自網紅與直播世界的真實樣貌：「因為是17LIVE製作，我就想讓主角是直播主，拍一部讓人邊笑邊被戳到的愛情喜劇。」他透露最難的是掌握「真假之間的情感張力」，尤其高潮戲在「流量大獎」當天，男女主角重返廁所試圖換回靈魂，卻一個失誤親了下去，當場被清潔阿姨撞見！導演蔡松穎笑說：「那一幕絕對是全劇最值回票價的瞬間！」

17LIVE表示，《這不是我的頻道啊！》雖然是一部節奏輕快的豎屏短劇，但暗藏真情與成長轉折。當靈魂互換的兩人被迫假扮情侶，嘗試互相理解對方同時又需要共同解決種種危機，這過程中兩人逐漸產生情愫。兩人最終還是希望回到各自的身體，但這可能會讓他們錯過流量大獎。究竟男女主角該如何選擇？請鎖定17LIVE收看。該劇在10月13日正式上線播出，17瞇劇官方instagram、Facebook、Tiktok、Youtube以及17 app都能免費完整觀賞。

