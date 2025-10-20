自由電子報
娛樂 電視

樂天再奪勝！女孩場邊「宰相」造型嗨翻 崔荷潾預言成真

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿在19日的台灣大賽G2再度奪勝，成功拿下二連勝，士氣高昂！儘管身為客隊，樂天女孩仍現身台北大巨蛋場邊熱血應援。沈珈妤第二天化身「宰相」，笑說：「今天本來是曉帆的角色，因為她沒來，我就代打登場！整體超成功，能量滿滿！」她與團長巫苡萱一同穿上戲服現身，瞬間成為場邊焦點。

沈珈妤（左）和巫苡萱扮演宰相，諧音「宰象」。（樂天提供）沈珈妤（左）和巫苡萱扮演宰相，諧音「宰象」。（樂天提供）

談起比賽過程，沈珈妤直呼：「下半局真的超緊張，我的心臟都快痛起來了！八上滿壘零出局、九上又兩個壘包有人，我整個人都要停止呼吸～幸好我們的桃猿男兒化險為夷！」她形容當時現場緊張得像圖書館，直到成功守住才全場沸騰，「前面多凝重，後面就多嗨！」

崔荷潾笑稱「直覺會贏」果然成真。（樂天提供）崔荷潾笑稱「直覺會贏」果然成真。（樂天提供）

崔荷潾也自發前往加油，笑說：「我不緊張，我就覺得今天會贏！」Kira則穿上「霸氣黑」戰袍現身場邊，激動回憶：「八局滿壘時我們心跳超快，但子偉跟傑森的守備真的太神了！守下那刻，我直接感動到擁抱女孩們！」

Kira淚喊守下那刻太感動。（樂天提供）Kira淚喊守下那刻太感動。（樂天提供）

Kira還透露這兩天都在Threads上重看精彩片段，「那個守備我反覆看好多次，太神了！」並坦言今天贏球當下，自己激動到落淚。

對於後續賽事，沈珈妤喊話：「我們勝不驕，再拿兩場穩穩奪冠！」Kira也信心滿滿地說：「接下來換我們主場，十號隊友一起衝，我們準備了新舞蹈，要拿下總冠軍！」

