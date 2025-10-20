被酸「看不出在《衝衝衝》能幹嘛」 徐凱希沒被擊倒

徐凱希本屆電視金鐘獎節目類以《天才衝衝衝》入圍綜藝節目主持人獎。（翻攝自徐凱希IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人徐凱希在第60屆電視金鐘獎節目類以《天才衝衝衝》入圍綜藝節目主持人獎，可惜最後鎩羽而歸，事後在IG回首20年演藝路，她說：「要說順不順遂，其實也提不上。我經歷過選秀節目的巔峰，也走過退去光環的低谷，在這條路上，我嘗試過各種角色，卻從未真正覺得自己『是誰』。」

徐凱希想起30歲那一年，終於下定決心跟自己說：「就把妳最不擅長的主持，當作人生最後一次挑戰吧。如果不成功，就放棄這條路吧。」原因是，她當時對經紀公司來說宛如燙手山芋，「經紀人推不出去，工作更是少之又少。」

有次錄「新生代主持人排行」主題時，現場結合了來賓預測和路人街訪，結果徐凱希拿到了最後一名，被路人說：「看不出她在衝衝衝可以幹嘛。」更被酸：「她真的很像節目的佈景。」

通告結束後，徐凱希和經紀人用力告訴彼此：「我們一定要非常努力，讓這個世界知道我們有多好。」錄《衝衝衝》7年，她不斷精進自己，「每一次播出我都會看，看網友評論、看自己的表情管理、看拋接節奏，甚至研究哪個地方多0.幾秒會更好笑。」

徐凱希不忘感謝支持她的人，「因為有你們，我才更確定，努力不一定會馬上被看見，但被看見的一定都曾努力過。」

