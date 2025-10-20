自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

5星座「控制欲」爆表！天蠍怕失去 金牛令人喘不過氣

〔記者侯家瑜／台北報導〕在每段關係裡，總有那麼幾個人什麼事都要管、什麼都想插手，你以為他們是控制狂？其實他們有自己的理由，有些是因為追求完美、有些是因為害怕失去、有些只是太有責任感了。命理專家阿谷老師揭曉「控制欲最強」的5大星座。

阿谷老師分析12星座控制欲。（秦芸殿提供）阿谷老師分析12星座控制欲。（秦芸殿提供）

第1名：處女座

處女座的人「不是要控制你」，是他們真的覺得「自己比較懂」，從工作流程到生活細節，都想掌握在手上，甚至你放哪一瓶化妝水都會被糾正，他們的世界只有「對」跟「更對」，完美是他們的安全感來源。

第2名：天蠍座

天蠍不是管你，而是「太怕失去」，對他們來說，愛就是投入全部，所以他需要知道每個細節、每個動態，一旦感覺到被隱瞞，就會立刻全面啟動偵查模式，他控制的不是你，是他內心的不安全感。

第3名：金牛座

金牛的控制慾來自於「秩序」，他們不喜歡突發狀況、不喜歡臨時改變，一旦事情偏離計畫，整個人會焦慮，他們掌控流程，是為了穩定，不是壓迫，只是那種「太規矩」的氣場，有時候真的會讓人喘不過氣。

第4名：摩羯座

摩羯的控制慾是職場型，開會時只要有人沒照流程，他會立刻皺眉。他不是不信任別人，而是「沒照他的方法，效率就不對」。他們的邏輯是「我不是命令你，我是幫你省時間。」

第5名：獅子座

獅子控制慾的底層，是「怕沒人聽他話」，他天生有領導氣場，也想保護大家，只是有時候那份保護變成「你照我說的做就好」。建議獅子座要學會放手，光芒反而會更耀眼。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中