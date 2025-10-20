捲入于朦朧墜樓關係人 田海蓉新片受波及疑遭抵制

于朦朧（右）死因餘波盪漾，船田海蓉（左）遭抵制，逼得她怒曬「程青松（中）對話紀錄」。（組合照，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上個月11日墜樓身亡，死因至今眾說紛紜，隨著「圈內潛規則」與「暴力事件」等傳聞不斷延燒，曾被捲入17人關係名單的女星田海蓉，日前再發聲控導演程青松偽造對話內容，並曬出完整紀錄與帳單自清，怒喊：「我早就說不做證！」

不過田海蓉跳出來發聲撇清關係，外界並不埋單，由她主演紅色旋律電影《火種》未上映前，已被唱衰票房其慘、電影亂演，上映預售票房更只有1.2萬人民幣（約5.1萬台幣），顯示她疑遭抵制被波及。《火種》16日上映後，反應也不如預期。

事實上，田海蓉早於9月底對程青松提起法律行動，她強調「無法為其作證」，近日再透過影片揭露于朦朧當晚餐敘的具體時段與消費明細，證實雙方於9月10日晚間19時至21時50分在北京寶格麗酒店共進晚餐，並非案發關鍵時段。

田海蓉表示，事發後與家人長期遭受謾罵與誹謗，身心俱疲，再公開證據，是為了「捍衛清白、拒絕網暴」，她強調：「資訊瞬息萬變，不該有人因被剪輯過的訊息而失去生活安寧。」

