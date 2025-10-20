自由電子報
娛樂 音樂

溫妮錯失一生一次金鐘新人獎 阿信出手幫忙「找工作」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「溫妮」黃于恩今年以《正港分局》中黃小茵角色入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，可惜最後無緣贏得一生只有一次的新人獎機會，她不氣餒，自我打氣：「雖然沒有得獎，但真的真的，說真的，能入圍就已經是肯定了。」五月天主唱阿信也談到他對溫妮的觀察，主動喊話各劇組，希望未來讓溫妮繼續有更多演出機會。

溫妮（後排左）是「BOOM！怪物星人」成員，深受阿信支持。（相映音樂提供）溫妮（後排左）是「BOOM！怪物星人」成員，深受阿信支持。（相映音樂提供）

回顧參加金鐘獎典禮，溫妮說：「坐在台下的我，聽著台上的獲獎的前輩們，分享著他們花了多久時間才終於走上台拿到這個獎，反觀自己第一次演戲的第一部戲《正港分局》就入圍了金鐘60（電視電影）最具潛力新人，要多幸運才能有這樣的高光時刻，謝謝評審們的肯定很滿足了！」

溫妮（右）和楊祐寧都有演出《正港分局》。（翻攝自IG）溫妮（右）和楊祐寧都有演出《正港分局》。（翻攝自IG）

溫妮也是阿信力挺的「BOOM！怪物星人」成員之一，儘管她未能奪下金鐘新人獎，但阿信發文相挺溫妮：「首次戲劇演出就入圍，我這兩年的工作觀察，溫妮工作時拼命、認真、好相處、幾乎不需要特別的照顧，真的是適合受苦（？）的表演者。 希望有更多劇組能夠讓演什麼像什麼的溫妮有演出的機會。」

點圖放大header
點圖放大body
