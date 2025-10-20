才說「此生不當中國人」 主播王顯瑜中獎又爆紅

王顯瑜近日播報新聞原本站在中國（上圖），火速跑到台灣（下圖）並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳而爆紅。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡電視主播王顯瑜近日在節目分析美中印太防衛據點，畫面出現中國、台灣地圖，原本站在中國位置的他趕緊走到台灣並說：「站過來，此生不當中國人。」影片在網路瘋傳，王顯瑜瞬間爆紅，今（20）日，他又再紅一次。

話說今日一過凌晨12點，王顯瑜在臉書發文自抖糗事，他說，人真的是不能做壞事，「我只不過偷看一下鄰居洗澡，今天馬上中獎又長針眼了，擦了藥膏也狂喝水，希望明天會好，不然只好啟動獨眼龍模式上班了。」

至於本月初脫口「此生不當中國人」爆紅，王顯瑜事後澄清說：「我曾在北京、上海、和湖南住過一段時間，也在旅遊時造訪過四川、山東等省分，我在中國認識了許多好朋友，他們有的很海派，有的很可愛；有的講話很幽默，有的看我的眼神總是含情脈脈，我喜歡這些中國朋友，但我此生無法認同中國共產黨，也完全不想被這個獨裁而恐怖的政權統治。」

王顯瑜重申喜歡自己器官，「我喜歡言論自由，希望不要被剝奪，只要習近平還是中國總書記，只要共產黨依舊集權而獨裁，只要中國人還是只能在廁所的門上偷偷寫下反抗標語，我就不想跟這個政權有任何瓜葛，就是此生不當中國人。」並稱此生不會再去這國家。

