美麗的錯誤！鄭家純帥尪不藏了

鄭家純昨晚發文，大方公開老公正面照。（翻攝自鄭家純臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「雞排妹」鄭家純結婚近3年，18日在日本輕井澤舉辦婚禮，地點是她與老公Akira交往初期首次旅行地方，更罕見將另一半長相曝光，她先感謝所有擔憂老公隱私曝光的網友，坦言雖然是場意外，但也只能接受接受「Akira有點像蔣萬安」。

她說，原本沒有打算讓有老公正臉婚禮照片曝光。（翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純19日晚間在臉書發文詳述老公正臉曝光始末，她說，那是一場意外才曝光老公正臉，對於熱心提醒網友感到貼心，但也不會責怪任何人，此刻的她非常幸福，「那是一場充滿歡笑、非常圓滿婚禮，能看見我愛的人與愛我的人都那麼開心，我和Akira真的非常幸福。」

鄭家純（左）與老公Akira前天在日本輕井澤舉行婚禮。（翻攝自鄭家純臉書）

至於為何會曝光老公正面照？雞排妹表示原本沒打算讓有Akira正臉的婚禮照片出現在網路上，結果工作人員一個不小心，把其中一張照片傳給了媒體，「媒體刊出後，現場部分賓客看到新聞，以為可以自由發佈照片，等我在婚禮舉辦過程中得知時，其實已經來不及再改變什麼了。」

這篇是寫給那些替我操心的網友們。

非常感謝你們在婚禮賓客貼文下方留言，提醒大家應該要把 Akira 的臉遮起來。

也想在這裡簡單說明一下整件事情的經過：

原本我沒有打算讓有 Akira 正臉的婚禮照片出現在網路上，結果工作人員一個不小心，把其中一張照片傳給了媒體。媒體刊出後，現場部分賓客看到新聞，以為可以自由發佈照片。等我在婚禮舉辦過程中得知時，其實已經來不及再改變什麼了。

隔天，有不少熱心的網友傳訊息給我，指出哪些賓客的貼文裡出現了沒遮臉的照片，也有很多人在親友貼文下留言勸阻。

看到這些留言，我真的很甘心，也覺得應該正式發一篇來向大家道謝，並說明目前的狀況。

總之，事情既然已經發生，就算不是我原本想要的結果，也只能坦然接受。我不會責怪不小心發出照片的工作人員們，更不會覺得誤會狀況的親友有任何不對。

昨天是一場充滿歡笑、非常圓滿的婚禮，能看見我愛的人與愛我的人都那麼開心，我和 Akira 真的非常幸福。

最後，再次感謝所有替我操心、幫忙提醒的朋友們。

如果要自嘲的話──

好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。

壞消息是：我得面對 Akira 真的有點像蔣萬安這件事。

附上幾年前剛交往的合照，證明當時我就是被愛情蒙蔽雙眼，才不覺得是跟日本蔣萬安在一起。

若真的要含扣，至少側面是像吳崢？

