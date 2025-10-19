旅日YTR遭琵琶女神控性騷判賠10萬 二審反轉多米多羅免賠

多米多羅拍片還原事件經過，強調自己是被誣賴。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅日YouTuber「多米多羅」2023年遭台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控性騷，多米多羅則回應「自己是被誣賴」並拍片還原事件。2024年新北地院板橋民事簡易庭判多米多羅須賠償李雨禧10萬元，多米多羅不服上訴。新北地院於10月15日判決出爐，宣判原審廢棄，李雨禧一審訴訟及假執行之聲請均駁回，一、二審訴訟費用由李雨禧負擔，不得上訴。

台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控YTR多米多羅對她言語性騷、不當肢體接觸。（翻攝自YT）

2023年，李雨禧藉MeToo浪潮發長文指控多米多羅在兩人合作拍片期間進行言語性騷，以及不當肢體接觸，對此，多米多羅回應拍片企劃是由女方提出，衣著較為暴露也是流量考量，且同借住他家時都是分房睡。他表示自己願意為言語輕浮部分道歉，不過對方肢體上不斷主動靠近，反而是他想迴避。事後，李雨禧想多住幾晚他也拒絕，強調自己絕對沒越界，是被對方誣賴。

一審判決出爐後，多米多羅不服上訴。（翻攝自YT）

不料2024年一審判決出爐，法院判決多米多羅需賠對方10萬。他原以為對方提出的「垃圾證據」告不成，結果是自己太天真，氣的他拍片直呼「打官司的這兩年，我只覺得台灣的司法真的很可悲」並決定繼續上訴。

今年10月15日迎來反轉，上訴結果出爐，新北地院宣判原判決廢棄，李雨禧一審訴訟及假執行之聲請均駁回，多米多羅免賠對方10萬元。

