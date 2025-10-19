自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

旅日YTR遭琵琶女神控性騷判賠10萬 二審反轉多米多羅免賠

多米多羅拍片還原事件經過，強調自己是被誣賴。（翻攝自YT）多米多羅拍片還原事件經過，強調自己是被誣賴。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅日YouTuber「多米多羅」2023年遭台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控性騷，多米多羅則回應「自己是被誣賴」並拍片還原事件。2024年新北地院板橋民事簡易庭判多米多羅須賠償李雨禧10萬元，多米多羅不服上訴。新北地院於10月15日判決出爐，宣判原審廢棄，李雨禧一審訴訟及假執行之聲請均駁回，一、二審訴訟費用由李雨禧負擔，不得上訴。

台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控YTR多米多羅對她言語性騷、不當肢體接觸。（翻攝自YT）台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控YTR多米多羅對她言語性騷、不當肢體接觸。（翻攝自YT）

2023年，李雨禧藉MeToo浪潮發長文指控多米多羅在兩人合作拍片期間進行言語性騷，以及不當肢體接觸，對此，多米多羅回應拍片企劃是由女方提出，衣著較為暴露也是流量考量，且同借住他家時都是分房睡。他表示自己願意為言語輕浮部分道歉，不過對方肢體上不斷主動靠近，反而是他想迴避。事後，李雨禧想多住幾晚他也拒絕，強調自己絕對沒越界，是被對方誣賴。

一審判決出爐後，多米多羅不服上訴。（翻攝自YT）一審判決出爐後，多米多羅不服上訴。（翻攝自YT）

不料2024年一審判決出爐，法院判決多米多羅需賠對方10萬。他原以為對方提出的「垃圾證據」告不成，結果是自己太天真，氣的他拍片直呼「打官司的這兩年，我只覺得台灣的司法真的很可悲」並決定繼續上訴。

今年10月15日迎來反轉，上訴結果出爐，新北地院宣判原判決廢棄，李雨禧一審訴訟及假執行之聲請均駁回，多米多羅免賠對方10萬元。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中