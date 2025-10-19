Rosé嗑「鹽酥雞＋洋蔥」再掀話題！手搖飲帶貨力爆棚

Rosé今晚大嗑鹽酥雞，台味十足。（讀者提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK高雄熱唱兩天，超過10萬歌迷嗨翻天，繼首日Rosé在solo前大喝手搖飲、吃鳳梨酥後，今（19）晚「菜色」揭曉，正是全民熱愛的「鹽酥雞」，不少粉絲發現盤內還搭配「洋蔥」，大讚女神很懂吃。

Rosé昨登場前，大方拿起台式手搖「50嵐」啜飲一番，有手搖社群今透露，Rosé喝的是「波霸紅茶拿鐵」，還掀起一波加奶精或鮮奶的話題，另外記者實地走訪左營高鐵站附近的店家，也有不少民眾搶買同款飲料。

左營高鐵店附近的50嵐吸引不少民眾買同款飲料。（記者鍾志均攝）

Rosé創造話題的不只美食，有粉絲捕捉到昨晚成員Jennie原本在舞台上，稍有不慎差點摔下舞台，幸好Rosé伸手一抓，即時拉住Jennie，成功化險為夷。

Jennie（紅圈右）差點掉下舞台，所幸被Rosé即時拉起。（讀者提供）

今天第二場演出，原本到下午5點多，天空飄起毛毛雨，正當眾人擔心天候不佳，恐影響舞台演出後，所幸在開場曲《Kill This Love》音樂一下沒多久，雨勢逐漸停滯，令歌迷內心十分雀躍。

