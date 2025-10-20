自由電子報
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢10/20～10/26】霜降迎新氣象！12星座衝刺「2025完美結尾」一次看

「夢醒→清算→重生」是本週12星座朋友們衝刺2025完美結尾的重要座右銘。（達志影像）「夢醒→清算→重生」是本週12星座朋友們衝刺2025完美結尾的重要座右銘。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著節氣從「寒露」進入「霜降」，微涼的天氣，也象徵著2025年尾也即將到來，星座專家「安德魯的賤聲房」從星象配置提醒12星座的朋友，本週遇上「10/22海王星逆行重回雙魚座」，以及「10/23太陽進入天蠍座」兩大重量級星象，再加上「霜降」大自然能量的帶動，若想為2025歲末畫下完美收尾，這幾天將會是一段「清理與轉變」的關鍵時刻。

「夢醒→清算→重生」星座專家安德魯以6個字歸納本週星象預示，「「這不是一個能輕鬆躲藏、自欺欺人的星期，而是需要我們勇敢面對內在真實，讓模糊被徹底清理的時刻。」

➤10/22海王星逆行 重回雙魚座

海王星作為迷霧、幻覺與夢想的代表，此刻的退行就像一面迫使我們面對內在的鏡子。它彷彿在對我們說：「你那些自欺欺人、那些不切實際的幻想、那些你不敢直視的內在傾向與潛藏的議題，現在是時候將它們從陰影中拉出來，在陽光下好好檢視了。」
更關鍵的是，這顆模糊的海王星同時與象徵紀律、現實的土星合相，土星的近旁施壓，形成一股強大的現實引力，讓人在潛意識深處感到一股不容忽視的壓力：「啊，我真的不能再欺騙自己了。」這是一股要求「為你的夢想和逃避負起責任」的能量，逼著我們為過去的模糊不清設立界線。

➤10/23太陽進入天蠍座＋節氣霜降

太陽進入天蠍座，標誌著我們從和諧人際的天秤季節，轉向潛入深處、感受、挖洞、看到真相的天蠍能量。天蠍季節的開展，就是要我們勇敢地潛入意識的深海，與那些不願面對的陰影、複雜的情緒、或是深藏的慾望進行一次坦誠的會面。
同時，這一天也是傳統的「霜降」節氣。霜降，象徵著「天涼、露水重」，代表著季節的轉涼與收成的完成。這份轉涼與收穫的象徵性意義，與星象的能量形成了完美的共振：外在的氣溫在轉暗、轉涼，而我們的內心則被要求拉深、沉澱，準備收穫那些關於真實自我、被清理後的成熟果實。

總之，這幾個星象強勁的混搭，給人的感覺就是：外表必須轉暗、內心必須拉深、模糊必須被清理。

所以，請各位拋開那種把頭埋在土裡的鴕鳥心態，這週，請勇敢地面對自己內心那堆亂七八糟、亟待整理的東西。當你願意直視混亂、清理模糊、接受真相，你將會發現，自己正在從一個更強大、更真實的起點，迎接下一階段的成長。

♈牡羊座

工作：你最近像在職場拍動作片，忙到懷疑人生，別再硬幹，這週是「減法週」，先砍掉一堆廢事。注意！別把老闆當朋友開玩笑，這週笑話很容易變辭呈。
•感情：感情上可能會有點霧裡看花。你或對方可能有隱藏的情緒、隱而未表的需求。單身者可能會被某個有神秘感的人吸引，但要當心，他／她可能也在自己世界裡迷失。穩定中的關係要多溝通，別讓過度的猜忌影響感情。
•財運：財務上比較偏於「潛在風險」型。可能有人向你推薦投資、計畫，但有模糊不清的部分。建議：審慎、不要碰不懂的、要簽合約前三思。
•健康：心神容易浮動、失眠、做惡夢的機率上升。這週要注意休息、別熬夜追劇太晚，做點放鬆冥想、深呼吸類的活動會幫助。
•幸運數字：5、14、19
•幸運色：暗紅色、深紫、黑曜灰

♉金牛座

•工作：這週會遇到那種「你懶得吵，但他偏偏要找事」的同事。忍耐不代表你沒脾氣，只是現在爆沒價值。
•感情：感情上會有安全感的需求強化。你可能會想要對方承諾、穩定，不想玩不實在的花招。如果對方在逃避、模糊，那你會比較不耐煩。單身者可能被「看起來可靠」的人吸引。
•財運：錢包不會花掉太多，但也不太會有大進帳。偏向「穩定維持」型。這週比較適合做保守投資或處理理財、清帳之類的事。
•健康：體能還行，但要注意消化系統、胃部、飲食不規律可能出問題。不要暴飲暴食，尤其晚上盡量清淡一點。
•幸運數字：3、22、28
•幸運色：軍綠、咖啡色、墨綠

♊雙子座

•工作：你的思緒會比較跳，有時候會好幾個案子互相交錯搞混。要小心做事斷點、還有銜接，這週適合做規劃、寫流程、整理清單。不要在沒有計畫的狀態下就跳進去做大事。必死無疑！
•感情：可能會有「我講了你沒聽到」或「你有話沒講」的狀況。要記得溝通清楚，不要讓小誤會累積成炸彈。單身者容易遇到有話題性、有魅力但有點神祕的人。
•財運：這週你可能想花錢買點「好玩的東西」、「有趣的體驗」。可以小小放縱，但別過火。若有要簽約、投資要特別看清楚條款。容易被「朋友的朋友」騙。
•健康：神經系統容易緊繃。腦子會一直轉；頭痛、肩頸酸痛機率上升。建議做伸展、按摩、睡前關手機。
•幸運數字：7、16、23
•幸運色：淺藍、銀灰、白色

♋巨蟹座

•工作：這週你在團隊、協作、溝通上的能量會比較重要。可能有需要協調、寫報告、或是對接他人的任務。你跟別人的配合度會影響你的成效。若有人給你壓力你要識趣應對，不要正面硬衝。
•感情：感情這邊有種「深感但怕被看穿」的張力。如果你很愛就會怕把心打開會受傷。要適度開放，但別一開始就裸奔。穩定關係中可能有對家庭、未來方向的討論浮現。
•財運：這週你可能比較傾向花在家庭、生活必需品或保護性的支出。投資不太適合冒險，除非是你非常有把握的那一塊。
•健康：可能要注意內分泌、胃腸、胸腺、情緒壓力造成的身體反應。多補充水分、調整飲食、早睡早起。
•幸運數字：2、11、20
•幸運色：月光白、淺灰、海藍

♌獅子座

•工作：你會比較有表演欲、要被看見、要被認可的能量強。但同時要防止衝動做事、浮誇承諾過多。這週適合做需要曝光、需要魅力加持的任務，但注意腳下的細節別跌倒。
•感情：感情熱度有得放。你可能會想耍點浪漫、做些戲劇化的舉動。如果對象回應好，那感覺會很棒；要是冷淡，你會覺得被輕視。要有備案心理，不要全部梭哈！
•財運：花錢看的見光彩的東西比較容易出手：服飾、藝術、裝飾品、聚會之類。若你要控制預算，要把「想要」和「需要」分清楚。這週該「低調貴氣」，不是「炫富破產」。
•健康：心臟、脊椎、肩頸要注意。太用力、太操、太熱血可能讓你筋疲力竭。適度放慢，補充體力。
•幸運數字：1、9、17
•幸運色：金色、橘金、熱情紅

♍處女座

•工作：你這週的優勢是眼光、細節、秩序感。你可以把別人亂了一堆的案子收整乾淨、做排程、做清單。但有時可能過於挑剔。要提醒自己：好用比完美更重要。
•感情：你可能對對方的缺點比較敏感、比較容易抓錯誤。可能會想「這裡不對」、「那裡怪怪」。要注意別讓批評破壞氛圍。單身者可能因為追求完美而錯過機會。
•財運：這週適合整理貸款、清債務、做報表。可能有人催款。投資上要看數字，別被情緒衝昏頭。
•健康：腸胃、消化、皮膚可能比較敏感。飲食規律、戒油炸、補水會對你有幫助。
•幸運數字：6、15、24
•幸運色：米白、鵝黃、卡其

♎天秤座

•工作：這週你的協調、談判、拉關係能力會比較重要。可能有需要你居中做橋樑。你要注意不要成了「大家的翻譯機」，消耗自己太多。要學會適時拒絕。
•感情：你渴望平衡、公平、和諧。但有時為了保持和平你可能壓抑自己的需求。這週要試著讓對話開放、不要怕衝突。適度表達不滿會更健康。
•財運：偏向合作收入、分潤、分帳那種型態。可能與人合資或做分帳。要注意契約細節。支出上可能有美感或藝術品方面的誘惑。
•健康：腰部、腎臟、骨盆要注意。姿勢不良、坐久、壓力大可能讓你腰痠背痛。
•幸運數字：4、13、21
•幸運色：粉藍、薰衣紫、象牙白


♏天蠍座

•工作：這是你的季節起點，動能會比較強。你有機會做比較有深度、需要信任、需要潛調的專案。別怕挖下去，別怕看黑暗。但也要留一點空間給自己，不要把自己搞到燃燒殆盡。
•感情：這週感情戲碼可能比平常多。秘密、暗線、慾望、試探都容易上場。你可能會想要更深但又怕被傷。要判斷誰值得被你探索、誰只是來玩的。
•財運：比較偏向你投資、靠信任、靠內部管道的錢。可能有遺產、保險、隱藏資產、共享財務那種事要處理。適合審核、整理、清算。
•健康：心理層面可能比較要注意，壓抑久的情緒可能變成身體痛、失眠、胃部不舒服。要找出口、找人傾訴、做放鬆運動。
•幸運數字：8、18、27
•幸運色：深紫、酒紅、夜空藍

♐射手座

•工作：你會想往外跑、做有擴張性的案子、有冒險性的企劃。但這週要兼顧「可行性」。別把眼光放得太遠、腳步沒打穩。先做階段性計畫，再衝也好。
•感情：感情可能有點自由與束縛拉鋸。有時你想飛、有時你想被看見。要跟對方講清楚你要的是什麼。單身者可能會遇到來得快去得也快的人。
•財運：花錢可能比較「想體驗」多於「實際需求」。旅遊、課程、趣味消費可能有。要留點預算給必要支出，別當月光族。
•健康：腿部、髖關節、屁股附近要注意。你動得多，也要拉筋、伸展、暖身。
•幸運數字：10、25、29
•幸運色：湛藍、珊瑚橘、白金


♑魔羯座

•工作：這週你會被叫去做責任重、穩定性強的任務。管理、監督、長期計畫、制度化的東西都是你的舞台。做這些你能展現價值。但要當心過度負荷，不要讓自己扛太多。
•感情：感情上比較務實、穩定。你不大玩浪漫戲碼，可能更多的是「我們怎麼付帳、怎麼生活、怎麼分工」這些實際問題。若對方太感性、太漂浮，你可能會無法駕馭。
•財運：財務方面偏向穩健、長線。可能有貸款、保險、退休基金、購屋、債務要處理。這週適合把帳整理、做預算、檢視投資組合。
•健康：骨骼、關節、膝蓋腰脊要注意。壓力過大可能讓你整個背部緊繃。做點伸展、泡澡、按摩有幫助。
•幸運數字：12、24、30
•幸運色：墨黑、深灰、巧克力棕


♒水瓶座

•工作：你可能會比較想跳脫框架，做創新、有未來感的東西。但這週也要摻點現實，不要想得太超前沒根據。若有合夥、科技、網路、媒體方面的案子，是你的機會。
•感情：感情上你會渴望自由、刺激、新鮮。可能不耐煩太制式的關係。如果對象想黏你、靠得太近你會想後退。要找懂你、給空間的人比較能走長遠。
•財運：投資、科技、未來性產業可能會有機會。但風險也高。別把全部資金壓在高風險上。適合小試牛刀，做部分配置。
•健康：神經系統、循環系統、腦袋要好好休息。別長時間盯螢幕、別腦過度。運動、曬太陽、深呼吸是你的救星。
•幸運數字：11、21、26
•幸運色：電光藍、銀白、冰灰

♓雙魚座

•工作：這週是你被海王星重新拜訪的時候。你可能會被你的夢想、靈感、潛意識拉著走。現實案子可能會因為模糊、不確定而讓你卡卡。重點是：要能把靈感過濾、變成可做的東西。別只做空想。
•感情：這對你來說是比較敏感的一週。你容易被情緒牽著走、容易受暗示、容易被對方的情緒影響。要注意別把自己當情緒垃圾桶。對方的話不要全信，也別封閉自己。要尋求真誠的連結，假裝沒事不能解決問題。
•財運：財運可能有點模糊。有可能投資、藝術、靈性類的東西會動；也可能你的錢被你的夢想給帶走，要有預算、有保底，不要把所有都放在不確定那邊。
•健康：心理壓力、體力低落、容易夢多、失眠或心悸的機率變高。這週要特別照顧自己的內在世界。冥想、靜坐、泡澡、接近水（河、海、浴）對你特別有幫助。
•幸運數字：0（或 10）、13、22
•幸運色：海藍、薄荷綠、淺紫


（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

