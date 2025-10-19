自由電子報
娛樂 最新消息

吳青峰關心小S揭私下互動 「早睡」定義和蔡依林不一樣

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王吳青峰今（19日）與抗癌成功的母親一起現身新北大都會公園，出席「裙襬澎澎RUN」第11屆公益路跑活動，也談到和好友小S的互動。

吳青峰（右）與抗癌成功的媽媽一起出席公益路跑活動。（美麗佳人國際中文版提供）吳青峰（右）與抗癌成功的媽媽一起出席公益路跑活動。（美麗佳人國際中文版提供）

上週五小S重返金鐘獎典禮舞台，與好友蔡康永搭檔頒獎，互動讓網友又笑又哭，當晚她更與派翠克一起以《小姐不熙娣》風光贏得綜藝節目主持人獎，事後小S發文，吳青峰也去留言，今天再次被問到有沒有私下關心小S，他也回應了。

看到小S發文，吳青峰留言：「Love you。」今天再談到小S，他說：「就是好朋友，跟陪伴媽媽的心情一樣，生命的問題，朋友能做的就是陪伴。」

吳青峰媽媽成功對抗乳癌，她表示：「很開心，小孩子很孝順，最主要有家人陪伴。」吳青峰則虧媽媽：「妳好適合當藝人，而且是油腔滑調的老藝人。」他也鼓勵抗癌民眾：「記得堅持下去，幸福就是你們的！」

看到母親抗癌的辛苦，是否會更注重健康？吳青峰表示，自己應該算是滿注意身體，除了晚睡習慣較難改掉，好友蔡依林之前提到自己晚上9點半就入睡，還發現早睡會讓自己看起來更漂亮，相關話題曾引起網友熱烈討論，今天吳青峰則說自己的「早睡」定義不一樣：「我的早睡是早上才睡！」笑說昨天有企圖早睡，凌晨一點多就去睡，但最後還是到了早上六、七點才睡著。

