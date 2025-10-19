（影）金鐘落馬沒關係！連晨翔自製「20年金鐘獎座」寵爆劉品言

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎於17、18日圓滿落幕，女星劉品言以節目《誰來演戲》角逐「生活風格節目主持人獎」，雖然最終與獎項失之交臂，但老公連晨翔卻在家準備了一場驚喜「偽金鐘」頒獎典禮，讓她成了全網認證的最幸福得主。

連晨翔在家準備驚喜「偽金鐘典禮」，手作金光閃閃的麥克風與獎座。（翻攝自IG）

連晨翔曬出一段影片紀錄，只見劉品言笑著表示：「我沒有氣餒啊！」沒想到連晨翔立刻接話：「我覺得有就有，反正我準備了東西給妳，妳就收下吧。」他在貼文中寫道：「雖然她嘴上說不氣餒，但我還是想做這件事。」並曬出影片紀錄，畫面中他拿著直笛、白球、膠帶和棒狀物，一步步製作專屬禮物。

連晨翔頒發「盡心盡力獎」給劉品言，甜喊：「第60屆金鐘獎最佳主持人，我心目中就是你。」。（翻攝自IG）

沒想到，連晨翔親手打造出一支金光閃閃的麥克風與一座「可用20年」的獎座，還特別用麥克筆手寫年份，可擦拭重寫，看到成品的劉品言笑得合不攏嘴，連晨翔深情對她說：「第60屆金鐘獎最佳主持人，在我心中永遠是妳。」

此外，他還準備了一張手寫大獎狀，內容寫道：「不管妳有沒有拿獎，我都知道妳很努力，坐輪椅還是把節目主持完，所以要頒發『盡心盡力獎』給妳。」讀到一半他忍不住笑場，自曝裡面有錯字。

最後，連晨翔再送出「三選一」驚喜：第一個是他練出八塊腹肌每天秀給妻子看，第二個是等寶寶出生後帶她去旅行，第三個則是讓她自由挑選。結果劉品言霸氣回：「1+2=3，全都要！」頒獎結束後，連晨翔幽默地自誇：「感謝頒獎人連晨翔！」並轉身離場，讓網友大讚：這才是最甜的金鐘瞬間。

