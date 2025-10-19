自由電子報
娛樂 最新消息

金曲歌王參加極限「實境秀」！遭女星起底「好奇怪的人」

〔記者張釔泠／台北報導〕由文化部與台北流行音樂中心（北流）攜手打造的全新華語音樂實境節目《金曲共創實境秀》，以「共創」為節目精神，集結16位金獎音樂人與超過50座金獎的堅強實力，將音樂人依各自的專業背景進行分組，展開為期兩天的極限創作挑戰，讓更多人看見音樂製作背後的真實與熱血。

《金曲共創實境秀》邀來呂士軒。（北流提供）《金曲共創實境秀》邀來呂士軒。（北流提供）

此次參與的16位音樂人陣容華麗，包含金曲獎「最佳華語男歌手」與「最佳華語專輯」雙料得主呂士軒、一舉入圍三項金曲獎項「年度專輯」、「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手」的葉穎，以及創作才女柯泯薰、饒舌歌手莫宰羊與獨立音樂廠牌「給樂音樂」音樂總監李思嘉等人。

呂士軒對於葉穎的食量印象深刻。（北流提供）呂士軒對於葉穎的食量印象深刻。（北流提供）

呂士軒笑說，最讓他印象深刻的回憶竟是同組成員「葉穎的食量」。「我到現在還記得那個畫面，看她吃東西、跟她聊天，感覺是我們滿大的靈感來源。」他也分享，在限時創作的過程中，大家幾乎是憑直覺反射行動，「靈感就自己長出來了。沒設限，但可能因為彼此對自己都有要求，所以最後的成品在磨合後幾乎沒什麼問題！」

葉穎則形容這次合作像是一場「I人與E人的大混鬥」。「我們來自不同音樂背景，曲風也很不同，個性更是南轅北轍，一開始確實花了點時間磨合。」她笑說，呂士軒寫下的詞也啟發了她的想法，最後變成一首氣味很特殊的創作。「最感動的部分是一起拍MV時，發現我們其實都是好奇怪的人。同一個畫面唱著同一首歌，乍看之下有點古怪，卻又有種奇妙的和諧。」

《金曲共創實境秀》邀來16位音樂人分組創作挑戰。（北流提供）《金曲共創實境秀》邀來16位音樂人分組創作挑戰。（北流提供）

此外，節目評審團也相當重量級，由嘻哈廠牌顏社主理人迪拉胖、StreetVoice音樂頻道總監小樹，以及金曲音樂製作人米奇林MCKY組成。《金曲共創實境秀》將於10月23日（四）下午3點至6點在松菸誠品電影院舉辦特映活動。北流更首次與公視合作，節目將於10月25日（六）下午3點在公視及中華電信MOD首播上集，11月1日（六）下午3點播出下集，並於11月2日（日）晚間6點在北流雲YouTube頻道全片上線。

