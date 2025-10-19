胡瓜被「瑜伽圈」套頭變撒嬌狗！婆媽嗨喊帶回家

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進高雄大寮的行李箱工廠錄影，製作單位設計多款與「行李箱」相關的趣味遊戲，現場氣氛熱鬧非凡。首回合「提著行李看經典賽」由兩人一組參賽，參賽者需拉著行李箱奔跑至指定地點再折返，用時最短者勝出。林柏妤雖一開始落後，但搭檔李競巧妙轉身，成功逆轉為藝人隊奪下首勝。

《綜藝大集合》來到高雄大寮錄影，胡瓜、阿翔帶領藝人與觀眾玩翻現場。（民視提供）

接著林可與余思達登場，兩人實力相當、競爭激烈，卻在最後放置護照時，余思達一個不慎跌倒，錯失良機，第二局由觀眾組拿下。不過第三局賴慧如與阿翔默契十足，輕鬆取勝順利晉級決賽，戰況讓全場緊張歡呼不斷。

接下來的挑戰「瑜珈甜甜圈」趣味更上一層，參賽者必須用雙腿夾住瑜伽圈並壓破氣球，率先爆破者獲勝。遊戲開始前，胡瓜對這項新道具充滿好奇，先是把瑜伽圈當方向盤玩，沒想到製作人將瑜伽圈拋進場內後，胡瓜一時沒接好，被重擊胸口，讓全場爆笑。效果太好，製作人索性連丟兩個瑜伽圈，先後套中阿翔與胡瓜的頭。胡瓜被套住後開心地比出「小狗撒嬌」動作，萌樣十足，現場觀眾笑翻，高喊：「套到可以帶回家！」一度引起婆媽觀眾暴動，紛紛想報名參賽。

胡瓜被瑜伽圈套頭變身小狗撒嬌。（民視提供）

為了回饋當地媽媽們，胡瓜更親自下場與她們比拚反應力，沒想到媽媽們個個身手矯健、反應超快，一度讓胡瓜招架不住、慘遭「秒殺」。他爽快認輸，還開心送出獎金給媽媽們，讓現場氣氛掀起最高潮，節目笑聲與歡呼聲不斷，為這場「行李箱之旅」劃下歡樂句點。

