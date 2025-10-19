自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》鄭元暢爆內幕！金鐘獎評審身分曝光「入圍就是肯定」掀共鳴

鄭元暢為本屆金鐘獎評審。（資料照，記者潘少棠攝）鄭元暢為本屆金鐘獎評審。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕後，鄭元暢驚喜自曝身分，表示自己是本屆評審之一，「能守住秘密協議好幾個月，自己覺得超厲害」，讓不少粉絲驚訝又好奇他這次評審經驗的心路歷程。

鄭元暢提到，過去這段時間身邊許多好友都是參賽者，「要裝作什麼都不知道，其實也挺不容易的。」他坦言這是自己第一次以評審的身分參與金鐘獎，心裡有許多感觸，過程中接觸到許多幕前幕後的工作者，不論是否合作過，大家都因熱愛戲劇而相遇。

鄭元暢形容評審的過程「看見許多優秀作品，是幸福；但有時候也真是一種煎熬」，因為每一部作品都充滿熱情與力量，讓他在評分時格外掙扎。此外，他更感性表示，「我也終於真正體會到『入圍就是肯定』。」從上百件作品中選出5件入圍，再從中選出唯一一位得主，光從機率來看就相當不易。

鄭元暢特別恭喜所有入圍者與得獎者，認為能被看見與肯定，本身就是值得慶祝的事，也感謝這次的金鐘評審經驗讓他開闊視野。最後，他向所有戲劇工作者喊話「每一位戲劇工作者，你們／我們都辛苦了。」他期盼未來大家繼續努力，攜手創造更好的戲劇作品，一起加油。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中