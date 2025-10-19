金鐘60》鄭元暢爆內幕！金鐘獎評審身分曝光「入圍就是肯定」掀共鳴

鄭元暢為本屆金鐘獎評審。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕後，鄭元暢驚喜自曝身分，表示自己是本屆評審之一，「能守住秘密協議好幾個月，自己覺得超厲害」，讓不少粉絲驚訝又好奇他這次評審經驗的心路歷程。

鄭元暢提到，過去這段時間身邊許多好友都是參賽者，「要裝作什麼都不知道，其實也挺不容易的。」他坦言這是自己第一次以評審的身分參與金鐘獎，心裡有許多感觸，過程中接觸到許多幕前幕後的工作者，不論是否合作過，大家都因熱愛戲劇而相遇。

鄭元暢形容評審的過程「看見許多優秀作品，是幸福；但有時候也真是一種煎熬」，因為每一部作品都充滿熱情與力量，讓他在評分時格外掙扎。此外，他更感性表示，「我也終於真正體會到『入圍就是肯定』。」從上百件作品中選出5件入圍，再從中選出唯一一位得主，光從機率來看就相當不易。

鄭元暢特別恭喜所有入圍者與得獎者，認為能被看見與肯定，本身就是值得慶祝的事，也感謝這次的金鐘評審經驗讓他開闊視野。最後，他向所有戲劇工作者喊話「每一位戲劇工作者，你們／我們都辛苦了。」他期盼未來大家繼續努力，攜手創造更好的戲劇作品，一起加油。

