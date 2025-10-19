自由電子報
娛樂 最新消息

情歌天王攻大巨蛋倒數！合體新生代男星現蹤台東

周治平11月將站上大巨蛋。（尚時代文創娛樂提供）周治平11月將站上大巨蛋。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由台東縣政府主辦的《那年我們一起聽的歌》演唱會於昨（18日）晚間在台東市北町日式宿舍群熱力登場，其中最受矚目的莫過於情歌天王周治平深情獻唱。恰逢台灣民歌運動五十年，11月他即將參與「民歌50」演唱會站上大巨蛋，與全台歌迷重溫民歌盛世。

周治平歌聲溫暖動人。（尚時代文創娛樂提供）周治平歌聲溫暖動人。（尚時代文創娛樂提供）

出道超過40年的周治平在現場以溫柔嗓音串起一連串熟悉的旋律，笑說：「民歌最美的地方，是那份真誠與人情味。希望今晚大家能聽見當年的自己，也看見音樂的新可能。」

周治平與吳胤呈改編多首經典。（尚時代文創娛樂提供）周治平與吳胤呈改編多首經典。（尚時代文創娛樂提供）

此次他特別與新生代創作歌手吳胤呈同台，以全新編曲形式重新詮釋經典民歌《抉擇》、《季節雨》、《愛的代價》、《野百合也有春天》等組曲。吳胤呈感性表示：「能與從小聆聽、深受啟發的周老師同台，是夢想成真的一刻。希望讓更多年輕人重新愛上這些美好的歌。」

演唱會還邀請曾淑勤攜手台東兒童舞蹈團演唱《魯冰花》，以及飛揚三重唱 ft. 跨世兄弟的熱力演出，展現多元世代共融的音樂能量。周治平也談到，民歌五十年的意義，不只是懷舊，更是傳承。他說：「每一代都有屬於自己的聲音。音樂沒有世代之分，只有情感的延續。」

