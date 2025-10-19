自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳青峰用「激將法」助母親對抗乳癌 吳媽媽羨慕潘迎紫有錢保養

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王吳青峰今（19日）與母親一起現身新北大都會公園，以公益大使身分為乳癌防治發聲，他透露自己是以「激將法」讓媽媽更有動力抗癌，吳媽媽則鼓勵癌友，堅持下去就能放心去遊山玩水。

吳青峰（右）和母親一起出席公益路跑活動，提醒乳癌防治，鼓勵癌友撐下去就能得到幸福。（記者陳慧玲攝）吳青峰（右）和母親一起出席公益路跑活動，提醒乳癌防治，鼓勵癌友撐下去就能得到幸福。（記者陳慧玲攝）

潘迎紫昨出現在金鐘獎頒獎舞台讓很多觀眾驚豔，吳青峰爆料，媽媽也很羨慕潘迎紫有錢保養，吳媽媽則笑說自然就是美。「裙襬澎澎RUN」特別邀請吳青峰擔任公益大使，吳媽媽成功對抗乳癌，她今天也鼓勵癌友：「大家要勇敢撐下去，才能得到最後勝利，撐過去就可以放心去遊山玩水。很開心，小孩子很孝順，最主要有家人陪伴。」吳青峰則虧媽媽：「妳好適合當藝人，而且是油腔滑調的老藝人。」

抗癌之路並不容易，吳青峰談到：「媽媽看起來很開朗，但她也曾經想要放棄。」被問到曾說些什麼鼓勵的話幫助媽媽抗癌？吳青峰說：「其實媽媽經歷痛苦，需要的不是鼓勵的話，而是給她動力，我用激將法告訴媽媽，妳要是不在了，我就再也吃不到妳做的菜，吳媽的興趣就是把我的冰箱塞爆，因為這句話，她繼續努力下來。」

吳青峰母親特別提醒所有女性，防治乳癌不是只做乳房攝影，還要做超音波，兩樣都要做最準，聽到吳媽媽的提醒，台下歌迷全喊：「好！」吳青峰也鼓勵抗癌民眾：「記得堅持下去，幸福就是你們的！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中