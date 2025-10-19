吳青峰用「激將法」助母親對抗乳癌 吳媽媽羨慕潘迎紫有錢保養

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王吳青峰今（19日）與母親一起現身新北大都會公園，以公益大使身分為乳癌防治發聲，他透露自己是以「激將法」讓媽媽更有動力抗癌，吳媽媽則鼓勵癌友，堅持下去就能放心去遊山玩水。

吳青峰（右）和母親一起出席公益路跑活動，提醒乳癌防治，鼓勵癌友撐下去就能得到幸福。（記者陳慧玲攝）

潘迎紫昨出現在金鐘獎頒獎舞台讓很多觀眾驚豔，吳青峰爆料，媽媽也很羨慕潘迎紫有錢保養，吳媽媽則笑說自然就是美。「裙襬澎澎RUN」特別邀請吳青峰擔任公益大使，吳媽媽成功對抗乳癌，她今天也鼓勵癌友：「大家要勇敢撐下去，才能得到最後勝利，撐過去就可以放心去遊山玩水。很開心，小孩子很孝順，最主要有家人陪伴。」吳青峰則虧媽媽：「妳好適合當藝人，而且是油腔滑調的老藝人。」

抗癌之路並不容易，吳青峰談到：「媽媽看起來很開朗，但她也曾經想要放棄。」被問到曾說些什麼鼓勵的話幫助媽媽抗癌？吳青峰說：「其實媽媽經歷痛苦，需要的不是鼓勵的話，而是給她動力，我用激將法告訴媽媽，妳要是不在了，我就再也吃不到妳做的菜，吳媽的興趣就是把我的冰箱塞爆，因為這句話，她繼續努力下來。」

吳青峰母親特別提醒所有女性，防治乳癌不是只做乳房攝影，還要做超音波，兩樣都要做最準，聽到吳媽媽的提醒，台下歌迷全喊：「好！」吳青峰也鼓勵抗癌民眾：「記得堅持下去，幸福就是你們的！」

