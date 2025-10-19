自由電子報
娛樂 最新消息

王子金鐘隔天拚開店！只睡3小時敬業寵粉

〔記者傅茗渝／台北報導〕剛榮獲第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」的「王子」邱勝翊，隔日化身為品牌 FKYB 一日店長，現身台南南紡購物中心宣佈品牌第二家台南分店正式開幕，眾多粉絲在百貨開門前排隊卡位，只為搶購限量王子專屬VIP包，魅力席捲台南！

王子只睡3小時仍難掩興奮，現場與粉絲互動熱烈。（FKYB提供）王子只睡3小時仍難掩興奮，現場與粉絲互動熱烈。（FKYB提供）

儘管前一晚剛出席金鐘慶功宴僅睡三小時，王子依舊以敬業笑容亮相開幕現場。他表示能看到從出道近20年一路支持的元老歌迷，還有因《來吧！哪裡怕》而加入的新粉絲，真的非常感謝。

問及平時錄製實境節目時，會帶什麼包包到現場錄製，他坦言自己私下挑選包包時，會兼顧功能與造型，更幽默地說：「FKYB 的包包很能裝，還可以裝我們六個的（金鐘）獎盃」，藉機再次分享得獎喜悅，引來粉絲一陣歡呼。

王子榮獲金鐘「實境節目主持人獎」後，隔日化身一日店長。（FKYB提供）王子榮獲金鐘「實境節目主持人獎」後，隔日化身一日店長。（FKYB提供）

談起接下來計畫，王子預告品牌將有更多展店計畫，同時分享近期音樂作品《Love You So Bad》，也即將舉辦音樂會與大家見面。他更不忘分享與弟弟邱宇辰的逗趣互動，他笑說，「我奪得金鐘獎後，本來家裡地位比弟弟低一些，現在回升了，他現在要追上來，就有點難了。」

