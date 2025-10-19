自由電子報
娛樂 最新消息

銷售天王唱一半！愛妻衝上台 電視台CEO身份超狂

劉家榮、荒山亮、李明洋舉行「三冠王說唱SHOW」。（瑞揚創意提供）劉家榮、荒山亮、李明洋舉行「三冠王說唱SHOW」。（瑞揚創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」荒山亮、「銷售天王」劉家榮、「恆溫歌王」李明洋合體熱唱的「三冠王說唱SHOW」昨天下午在台中中興大學惠蓀堂登場，北中南粉絲大集合，還有星馬、美加歌迷遠道而來，金曲歌后張秀卿、康康、鄭進一、王瑞霞、吳俊宏、吳申梅與張永正等好友都現身力挺。

劉家榮愛妻上台打氣。（瑞揚創意提供）劉家榮愛妻上台打氣。（瑞揚創意提供）

身為主辦方大立電視台CEO的劉家榮表示感謝大家力挺，演唱會門票一個月前已完售，笑說雖然是三個男人聯合開唱，但行頭絕不陽春，每個人都準備四套造型，就是要「比帥」，因籌辦過程壓力大，他也喊話：「自己主辦的應該也是最後一次，日後交由別人主辦，我純粹演唱就好啦。」

開場由17位歌謠班成員大合唱霹靂布袋戲神曲《百夫軍歌》拉開序幕，荒山亮以布袋戲大俠造型在舞者簇擁下熱唱《寰宇傳說》、《與我爭鋒》等一連串經典曲震撼全場，帶來首波高潮。

劉家榮以武林至尊造型登場，高歌成名曲《絕世英雄》，接續熱唱《酒杯》、《摩天嶺傷心戀》等經典組曲，妙語如珠讓台下婆媽粉絲笑得合不攏嘴。李明洋一襲歐洲王子閃亮造型浪漫登場，深情演唱《冷月》、《問心肝》、《切切咧》等百萬點閱金曲大會串，催淚彈猛攻、讓歌迷無力招架大噴淚。

劉家榮愛妻上台打氣。（瑞揚創意提供）劉家榮愛妻上台打氣。（瑞揚創意提供）

劉家榮演唱為另一半創作的《老爺》時，愛妻驚喜現身舞台大力擁抱放閃，荒山亮獻唱給天上父親的《為你活下去》等金曲也相當感性，李明洋想起父母、崎嶇的星路歷程與遇到的貴人，數度哽咽表示一路走來看盡人生起伏，差點想放棄，但想到家人與粉絲的期盼，咬著牙硬撐下去圓夢，如今終於美夢成真。

劉家榮、荒山亮、李明洋舉行「三冠王說唱SHOW」。（瑞揚創意提供）劉家榮、荒山亮、李明洋舉行「三冠王說唱SHOW」。（瑞揚創意提供）

最後三人合唱首次發表的《唱予世界聽》為現場帶來最高潮，在熱情粉絲的聲聲安可聲中，三人輪番再度上台，李明洋演唱《有你的城市》，接著再攜手合唱金曲《趁我還會記》，台下熱情大合唱，「三冠王說唱SHOW」成功圓滿達陣。

