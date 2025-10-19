楊謹華吻柯佳嬿「蕊了2天」 柯震東記仇：她還沒回我訊息

柯震東今（19日）出席醫美活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東今（19日）出席醫美活動，他前一晚與升格當媽的許瑋甯合體，擔任金鐘60頒獎嘉賓，過程中兩人沒有說太多話，反而把時間留給得獎者，此舉獲網友好評，他說：「我們早就討論好了，應該把時間留給他們，看著秒數在跑，就想趕快讓得獎的人好好講話。」

柯震東昨（18）與許瑋甯合體擔任金鐘60頒獎嘉賓。（三立提供）

柯震東與許瑋甯久違重逢，第一句就是恭喜她升格當媽媽，稱讚對方「狀態超好」，兩人已有一年未見，上一次見面恰好也是金鐘獎，他稱尚未見到許瑋甯與邱澤的兒子Ian的寶寶照。

請繼續往下閱讀...

柯震東看到15年好友楊謹華如願拿到戲劇節目女主角獎，感動掉下男兒淚。（記者王文麟攝）

頒完迷你劇男女主角獎後，柯震東立刻「下班」回家守在電視前，繼續收看典禮，看到15年好友楊謹華如願拿到戲劇節目女主角獎，他感動到在家掉下男兒淚，第一時間傳訊恭喜，「喊出她名字的那一刻，我真的超級開心」，但他也苦笑補了一句：「她到現在都還沒回我訊息。」笑說跟很多入圍者都認識很久，看著他們上台緊張得發抖，自己在螢幕前也替他們冒汗。

柯震東說自己完全沒被劇透全場最爆點的「女女吻」。（記者王文麟攝）

至於全場最爆點的「女女吻」，柯震東說自己完全沒被劇透，透露在後台柯佳嬿跟他說：「與楊謹華的頒獎橋段對了2天。」他心想：「頒獎有需要對那麼久嗎？結果原來是這個橋段，嚇到我！」被問若換成男男吻可不可以，他大方笑回：「我OK啊，看對手啦，都演過《金錢男孩》了。」他還特別提到，看見76歲的潘迎紫現身，整個驚呆：「恐怖耶！那個狀態是萬中選一。」對演藝圈前輩充滿敬佩。

柯震東對演藝圈前輩充滿敬佩。（記者王文麟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法