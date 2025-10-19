《康熙》重出江湖掀回憶殺 柯震東激動「看到小S我就哭了」

柯震東今出席醫美活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東今（19日）出席醫美活動，活動前一晚金鐘60頒獎典禮剛落幕，被問到有沒有機會挑戰主持：「其實參加頒獎典禮我都還是很緊張，主持節目目前暫時不考慮，我還是比較享受幕前演戲、幕後開發的狀態。」他的氣色超好，狀態好到發光，他自招相當在意狀態及外貌管理，「不一定愛漂亮，但會希望自己整體狀態是好的」，大方表示全家人都愛打電波保養，「全家打到不行啊！」

柯震東對金鐘典禮印象最深刻的橋段是《康熙來了》合體。（記者王文麟攝）

談到金鐘典禮印象最深刻的橋段，柯震東毫不猶豫說：「當然是《康熙來了》合體，小S一出來我就哭了。」坦言這節目是自己小時候每天必追的回憶，「我很榮幸有上過一次，雖然當時我話不多，兩位主持人也不知道要跟我說什麼」，他笑說那一刻真的被回憶擊中，「《康熙來了》不只是節目，是陪伴我們長大的東西。」

請繼續往下閱讀...

被問到是否被催婚？柯震東幽默說自己「已經過了想結婚的年紀」（記者王文麟攝）

柯震東的哥哥柯家洋日前完婚，被問爸媽是否開始催婚？他立刻搖頭：「完全沒有壓力，哥哥結了我就輕鬆了。」幽默說自己「已經過了想結婚的年紀」，他以前計畫28歲結婚，現在34歲就隨緣，「不排除閃婚啦！有的話一定會發文公布」。

柯震東透露接下來正準備投入新劇組拍攝。（記者王文麟攝）

談到接下來的計畫，柯震東透露正準備投入新劇組拍攝，也期待自投資的電影《功夫》上映，「壓力給九把刀啦！他最好給我好好弄」，至於是否會再導戲？他說：「有在想故事，但導演要準備很多，我還要養公司，還是得出來工作賺錢。這幾年我學到要一步一步來，讓大家看到不同的我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法