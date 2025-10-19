自稱「網紅」婉晴母逝引爆眾怒！冷回一句話遭嗆「沒人性」全網撻伐

婉晴（圖）母親不幸辭世，卻因冷血回應引爆眾怒。（組合照經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮的氣氛尚未散去，台中一名自稱網紅的范姓女子「婉晴」卻在社群上掀起輿論風暴，她的母親近日不幸辭世，本應引來關懷卻因她的發言被網友批評「冷血無情」，一席話直接引爆眾怒「母親離世還這麼淡定」、「下地獄都不為過！」

范女過去多次因爭議事件登上熱搜，包括疑似虐待寵物兔、未成年駕駛肇事、遭詐騙導致母親醫療費受損等，形象早已負評纏身。此次事件中，范女更被網友挖出母親病榻中的照片，短短半年從能自主行動到後期瘦弱乘坐輪椅，令外界質疑「根本沒有好好照顧母親。」面對網友直問母親死因，范女未對外說明，不過面對質疑，她連發限動表示「開心啊」、「不然我要哭給你看嗎」。

請繼續往下閱讀...

此外，有人翻出范女日前被指「冷對母親求助」事件，有影片指病重的母親請她幫忙拿水瓶想喝水，不過范女聞聲卻冷漠拿走，令指責聲再度擴大。目前，范女母親的死因與照護狀況尚未獲證實，但輿論幾乎一面倒撻伐，有人痛批她「沒人性」，也有人呼籲「不要在悲劇中繼續網暴」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法