娛樂 最新消息

大咖天王不藏了！揭林志穎18歲來港 兩人相約「飯店房間」內幕

〔記者張釔泠／台北報導〕杜德偉「GET UP」世界巡迴演唱會首場昨（18日）晚在香港紅館引爆，相隔10年再登紅館，杜德偉跳足150分鐘，還請來30年「老朋友」林志穎擔任首場嘉賓，全場歡呼聲不絕。

林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）

杜德偉以「專程由台灣飛來、相識30年的老Best（老朋友）」介紹嘉賓出場，林志穎站上升降台以背對全場觀眾唱出《不是每個戀曲都有美好回憶》，觀眾發現這位「老Best」原來是「不老男神」林志穎時，台下陷入瘋狂。

林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）

闊別紅館數十載的林志穎帶來《不是每個戀曲都有美好回憶》，連他自己也說：「當年在紅館演出的所有回憶也回來了！真的很很開心。」

林志穎知悉杜德偉要舉辦40週年演唱會時，二話不說推掉了手上工作，專程飛到香港挺老友，言完全找不到拒絕當嘉賓的理由。杜德偉提到林志穎18歲首踏紅館時，自己也有捧場，且笑言當時坐在他身邊的全是一班少女粉絲。

林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）

林志穎也說，其實當年自己學的第一句廣東話就是：「你哋快啲返屋企啦！（你快點回家）」因為當年實在太多女粉絲日夜追他；所以唱片公司教他這句廣東話，好讓他勸歌迷早點回家，不要讓家人擔心。

林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）林志穎擔任杜德偉演唱會嘉賓。（杜德偉GET UP演唱會主辦方提供）

杜德偉還讚賞林志穎很貼心，回憶起當年看完演唱會，林志穎找他到自己的房間，做的第一件事就是請他喝可樂，還細心為他加冰，此情此景浮現腦海，一轉眼相識30年，成了一輩子的兄弟，林志穎在舞台上淘氣的問：「那我今晚想要喝可樂加冰塊可以嗎？」杜德偉說：「你要一定有。」互動充滿了默契。

