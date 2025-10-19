李多慧捐車款助花蓮喊「我是台灣人」 遭性騷留言高EQ回應了

李多慧火辣中空裝展現螞蟻腰魅力。（醫用雷射光電學會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神李多慧今（19）日現身「台灣醫用雷射光電學會2025秋季年會」，以親善大使身分登場，熱舞《Like Jennie》開場，勁歌熱舞搭配中空裝大秀螞蟻腰，瞬間引爆全場尖叫。

李多慧近期不只在球場吸睛，更以善舉圈粉。她在看到花蓮馬太鞍溪溢流的災情後，第一時間捐出原本要拿來買車的30萬，甚至親赴光復鄉與志工們並肩清理家園，親手拿起鏟子被網友封為「鏟子女神」。她笑說：「我已經覺得自己是台灣人，所以花蓮受災我就應該主動去幫忙。」先前一名中油員工在網路上對她留性騷言論，事後遭公司懲處。李多慧被問到此事時，淡淡回：「好好留言吧。」

請繼續往下閱讀...

花蓮馬太鞍溪溢流後，李多慧第一時間捐出30萬賑災。（醫用雷射光電學會提供）

談到那筆「買車變捐款」的善舉，她笑說：「我之後還是想買車呀，我的預算是50萬，我跟老闆說可不可以算我50萬，老闆說不行，我還是要努力賺錢。」去年她以小龍女身分登上北市府跨年晚會，今年是否再度登場？她回應：「去年有表演，爸爸媽媽一起來台灣陪我跨年很開心，希望今年也能一起喊新年快樂，如果有機會可以再表演的話很好，但我現在還不確定有沒有。」

李多慧分享保養祕訣，強調愛自己也別忘愛別人。（醫用雷射光電學會提供）

活動上談起素顏救災時的保養撇步，李多慧分享：「跳舞、運動都很重要，外出一定會帶防曬，平常也會做一點光電雷射保養。」她俏皮補一句：「睡覺前不要滑手機、早一點睡，只要心裡美麗、愛自己也別愛別人，就是最好的保養秘訣。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法