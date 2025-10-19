自由電子報
娛樂 音樂

周杰倫水逆？才捲入魔術師上億金錢糾紛 再爆煩惱竟和泰勒絲有關

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫近日才爆出疑似受到魔術師友人蔡威澤牽連，雙方牽涉上億元金錢糾紛，周董除了公開尋人，也取消關注對方，感覺上已鬧翻。昨晚周董又提到另一大煩惱，這次竟與西洋天后泰勒絲（Taylor Swift）有關。

周杰倫為了「撞靈感」煩惱，也曝光新歌MV片段。（翻攝自IG）周杰倫為了「撞靈感」煩惱，也曝光新歌MV片段。（翻攝自IG）

昨周董在限動寫到「有誰比我更煩，這種靈感相同的事」，原來，他的煩惱是意外和泰勒絲《星夢人生》（The Life of a Showgirl）專輯主打歌《The Fate of Ophelia》撞靈感了，周董分享自己尚未發表的新歌MV片段並寫到：「有時候，早就拍好的MV，卻得等專輯其他歌錄完才能一起推出，結果沒想到有同樣靈感的音樂人，也是致敬同一張名畫，然後還先一步推出了，真是傷腦筋耶！大家覺得，繼續等到專輯弄完再出來，還是 先來單曲。」不少粉絲都鼓勵他乾脆先推出單曲，反正MV都拍好了。

泰勒絲新歌MV也致敬名畫。（翻攝自YouTube）泰勒絲新歌MV也致敬名畫。（翻攝自YouTube）

名畫「歐菲莉亞」。（翻攝自網路）名畫「歐菲莉亞」。（翻攝自網路）

周杰倫MV致敬名畫。（翻攝自IG）周杰倫MV致敬名畫。（翻攝自IG）

周董所提，撞靈感部分，主要是泰勒絲新歌，還有周董尚未發表的新歌，恰好同樣致敬了英國畫家約翰艾佛雷特米萊同一幅世界名畫《歐菲莉亞Ophelia》，過去周董曾和老婆昆凌去看泰勒絲演唱會，兩人也曾共同登上IFPI全球暢銷專輯榜，當年周董以《最偉大的作品》位居2022年榜單冠軍，泰勒絲的《午夜Midnights》則緊跟在後。

