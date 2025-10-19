自由電子報
娛樂 電視

劉品言「爸爸工廠倒閉」無助收拾殘局 20秒無聲淚崩畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》於婚禮當天迎來命運最劇烈的轉折。被問到若在結婚當天得知另一半有不為人知的秘密，會怎麼選擇？劉品言直說：「哇！這題好難。但如果是我本人，結婚前，媒體跟身邊的朋友一定會幫我查清楚啦！」

劉品言在《舊金山美容院》面臨爸爸工廠倒閉。（擷取自YouTube）劉品言在《舊金山美容院》面臨爸爸工廠倒閉。（擷取自YouTube）

劉品言這次以細膩情感詮釋一位在愛與責任間掙扎的女性「林麗穎」。近日釋出的片段中，劉品言在父親倒閉的玩具工廠內收拾殘局，僅以眼神與肢體詮釋面對重大難題時的徬徨無助、焦慮顫抖到淚崩，隨即故作堅強面對，近20秒無聲演出震撼人心，被網友譽為「最懂人心的細膩演員」。

劉品言在《舊金山美容院》面臨爸爸工廠倒閉，林鶴軒陪伴在她身邊。（TVBS提供）劉品言在《舊金山美容院》面臨爸爸工廠倒閉，林鶴軒陪伴在她身邊。（TVBS提供）

劇中，劉品言飾演的「麗穎」為了恩情，決定答應嫁給一路陪伴自己的工廠員工「小錢」林鶴軒。她坦言：「這時期，麗穎把小錢當成恩人。嫁給一個有肩膀、願意負責的人，是一個很不錯的選擇嗎？繼續看了才知道喔！」她稱角色在結婚當天得知另一半有不為人知的秘密時，「真的是晴天霹靂，做任何決定都是難題，也會對身邊的人產生愧疚感，特別是對方還是自己心中的恩人」，短短幾句話，道盡角色的掙扎與善良，也為首集婚禮戲增添張力。

林鶴軒在《舊金山美容院》飾演「小錢」，一路陪伴在劉品言身邊。（TVBS提供）林鶴軒在《舊金山美容院》飾演「小錢」，一路陪伴在劉品言身邊。（TVBS提供）

劉品言與連晨翔在劇中飾演青梅竹馬，導演杜政哲細膩鋪陳兩人感情的蛛絲馬跡。然而被問及女方是否知道男方的情意？劉品言分析：「麗穎是個很重情義的人，卻因原生家庭的影響，不願意把愛說出口，但江之浩的確是特別的存在。」隨即話鋒一轉，吐槽搭檔：「偏偏江之浩那麼笨，不懂女人心。」因此兩個角色之間始終沒有找到契機說出口。至於兩人的感情催化劑為何，劉品言語帶玄機說：「請鎖定收看，真的每週都有驚喜！」

劉品言（右）在《舊金山美容院》答應林鶴軒（左）的求婚，兩人決定共結連理。（TVBS提供）劉品言（右）在《舊金山美容院》答應林鶴軒（左）的求婚，兩人決定共結連理。（TVBS提供）

《舊金山美容院》開場便揭開一段埋藏多年的真相，一位稀客的到來，徹底改變所有人的命運。當年因收賄風波而被迫離職的江之浩（連晨翔飾），在得知事件背後另有隱情後，決定重新追查真相，而與他命運緊緊相連的林麗穎（劉品言 飾），此時正準備步入婚姻，卻在婚禮當天，迎來命運最劇烈的轉折。

劉品言（左）、連晨翔在《舊金山美容院》飾演青梅竹馬。（TVBS提供）劉品言（左）、連晨翔在《舊金山美容院》飾演青梅竹馬。（TVBS提供）

《舊金山美容院》由金鐘編劇杜政哲執導，集結劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文等實力派卡司。劇情橫跨三個家庭間的恩怨及年輕世代的愛情抉擇，將日常故事轉化為一場場關於人生、信任與選擇的試煉。10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞這部誠意滿滿的原創劇。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

