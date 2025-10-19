自由電子報
娛樂 最新消息

小S金鐘前傳訊B2 內容惹人鼻酸

製作人B2（左）網路發言曝與小S（中）對話。（翻攝自threads）製作人B2（左）網路發言曝與小S（中）對話。（翻攝自threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮日前在台北流行音樂中心登場，典禮最高潮莫過於「小S」徐熙娣慟失姊姊大S後，神隱8個月首度現身，身上還帶著大S的骨灰，逼哭許多粉絲的眼淚。今（19）製作人B2網路發文，揭露典禮前小S傳給他的一段話，內容令人鼻酸。

B2說自己在金鐘獎典禮前幾週的某天，突然收到小S傳來的訊息，上頭寫著：「欸～我想到一件事～如果 我是說 如果 我得獎了 然後上台領獎的時候崩潰哭的稀哩嘩啦的時候 可能會亂講話或是根本就忘了要感謝你 你不要介意呦！我是怕我忘了～OK～但我是不會忘了感謝我媽啦！」 

小S（左）與派翠克以《小姐不熙娣》敲響金鐘。（翻攝自threads）小S（左）與派翠克以《小姐不熙娣》敲響金鐘。（翻攝自threads）

當時B2已與因回覆小S內容大概是「沒事的 主持之神 到時候自己享受那個瞬間還有知道大家多愛你就好。」結果沒想到《小姐不熙娣》果然得獎，讓B2忍不住大讚：「恭喜派翠克得獎！實至名歸，你的認真努力不成功哪有天理」、「謝謝康永哥 總是最溫柔又堅定的方式陪伴熙娣的決定和登場 典禮結束後又優雅的離開現場 當我詢問是否要晚上一起聚一聚時告訴我 他已經先完成這段任務 讓他回家躲一下休息做自己。真的是我最愛的康永哥～」。

點圖放大header
點圖放大body
