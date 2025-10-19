台灣大賽首戰進分！筠熹、岱縈熊本計程車「車震」狂歡

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩熊本小隊18日啟程出發，由筠熹、岱縈、禹菡、KAHO（高橋佳帆）與Mika組成五人團，前往日本熊本參加樂天電信活動。她們連續兩天與當地粉絲近距離互動，人氣滿滿。恰逢台灣大賽首戰，女孩們工作結束後立刻開啟轉播緊盯戰況，關注球隊表現。

熊本小分隊，左起筠熹、Mika、KAHO、禹菡、岱縈。（樂天桃猿提供）

筠熹笑說，當時她和岱縈剛好在計程車上，「球隊得分那刻，我們太激動了，紅燈時整台車都在晃！」等到抵達餐廳、比分拉開到3:0，全員舉杯歡呼，現場氣氛嗨翻天。

這趟出差對KAHO來說意義非凡，身為日本人的她重返家鄉舞台，感受特別深刻。「這次主持人和觀眾幾乎都是日本人，讓我用很多日文跟大家互動。平常在台灣是其他成員幫我，這次換我支援她們，真的很開心。」她坦言，雖然是母語，但站上日本舞台還是緊張。最讓她感動的是，一位來自台灣、目前旅居日本的長期粉絲，特地到場應援，「他努力學日文來支持我，真的很感動！」

左起筠熹、KAHO、岱縈、禹菡、Mika。（樂天桃猿提供）

禹菡這次選唱經典曲《First Love》，直呼這首歌她幾乎可以倒背如流，演出零失誤。活動空檔，女孩們也展現隊友情誼，相約吃大阪燒，還即興玩起「熊本熊繪圖對決」，KAHO和岱縈比誰畫得更像，全場笑聲不斷。

女孩們說，雖然人在日本，心還是和球隊連在一起。禹菡說：「手機不離身，一直看比賽直播，贏球當下馬上乾杯！」她也預告將全力投入接下來的主場應援，「我們會帶著最有活力的聲音，陪十號隊友一起為桃猿加油！」KAHO也熱血表示：「我們會相信球隊到底，直到拿下總冠軍！」

KAHO在大阪燒上畫熊本熊。（樂天桃猿提供）

出國途中也充滿笑點。筠熹透露，她們在桃園機場玩「誰的行李最重」，輸的人請喝便利商店。「岱縈15公斤、KAHO超過16，我自信只有11公斤，結果Mika竟然超過所有人，笑到不行！」

談到樂天G1獲勝，全員都超興奮。筠熹開心喊話：「希望這股氣勢一路延續到總冠軍戰！」還偷偷許願：「好想在主場拋彩帶啊！」最後她也呼籲粉絲：「大家一起應援吧，支持到底，我們一起見證冠軍誕生！」

