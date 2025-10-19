自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台灣大賽首戰進分！筠熹、岱縈熊本計程車「車震」狂歡

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩熊本小隊18日啟程出發，由筠熹、岱縈、禹菡、KAHO（高橋佳帆）與Mika組成五人團，前往日本熊本參加樂天電信活動。她們連續兩天與當地粉絲近距離互動，人氣滿滿。恰逢台灣大賽首戰，女孩們工作結束後立刻開啟轉播緊盯戰況，關注球隊表現。

熊本小分隊，左起筠熹、Mika、KAHO、禹菡、岱縈。（樂天桃猿提供）熊本小分隊，左起筠熹、Mika、KAHO、禹菡、岱縈。（樂天桃猿提供）

筠熹笑說，當時她和岱縈剛好在計程車上，「球隊得分那刻，我們太激動了，紅燈時整台車都在晃！」等到抵達餐廳、比分拉開到3:0，全員舉杯歡呼，現場氣氛嗨翻天。

這趟出差對KAHO來說意義非凡，身為日本人的她重返家鄉舞台，感受特別深刻。「這次主持人和觀眾幾乎都是日本人，讓我用很多日文跟大家互動。平常在台灣是其他成員幫我，這次換我支援她們，真的很開心。」她坦言，雖然是母語，但站上日本舞台還是緊張。最讓她感動的是，一位來自台灣、目前旅居日本的長期粉絲，特地到場應援，「他努力學日文來支持我，真的很感動！」

左起筠熹、KAHO、岱縈、禹菡、Mika。（樂天桃猿提供）左起筠熹、KAHO、岱縈、禹菡、Mika。（樂天桃猿提供）

禹菡這次選唱經典曲《First Love》，直呼這首歌她幾乎可以倒背如流，演出零失誤。活動空檔，女孩們也展現隊友情誼，相約吃大阪燒，還即興玩起「熊本熊繪圖對決」，KAHO和岱縈比誰畫得更像，全場笑聲不斷。

女孩們說，雖然人在日本，心還是和球隊連在一起。禹菡說：「手機不離身，一直看比賽直播，贏球當下馬上乾杯！」她也預告將全力投入接下來的主場應援，「我們會帶著最有活力的聲音，陪十號隊友一起為桃猿加油！」KAHO也熱血表示：「我們會相信球隊到底，直到拿下總冠軍！」

KAHO在大阪燒上畫熊本熊。（樂天桃猿提供）KAHO在大阪燒上畫熊本熊。（樂天桃猿提供）

出國途中也充滿笑點。筠熹透露，她們在桃園機場玩「誰的行李最重」，輸的人請喝便利商店。「岱縈15公斤、KAHO超過16，我自信只有11公斤，結果Mika竟然超過所有人，笑到不行！」

談到樂天G1獲勝，全員都超興奮。筠熹開心喊話：「希望這股氣勢一路延續到總冠軍戰！」還偷偷許願：「好想在主場拋彩帶啊！」最後她也呼籲粉絲：「大家一起應援吧，支持到底，我們一起見證冠軍誕生！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中