娛樂 電影

高雄沒台北擁擠！日導初訪高雄 狂讚豆漿配油條「完美組合」

〔記者鍾志均／台北報導〕週末高雄超熱鬧！除了韓團BLACKPINK降臨高雄世運主場館，2025高雄電影節也如火如荼進行中；日本導演山下敦弘昨（18）出席雄影活動，提到首次造訪高雄，喜歡喝鹹豆漿，很適合配油條，麵線也很好吃，更不像台北那麼擁擠，很適合散步。

高雄電影節今年規劃「山下敦弘：他們未成年」專題，選映《琳達！琳達！ 4K修復》、《去唱卡拉OK吧！大感謝祭》兩部作品，邀來導演舉辦講堂，參與映後交流。

山下敦弘出席雄影活動，大讚高雄令人感到舒適。（高雄電影節提供）山下敦弘出席雄影活動，大讚高雄令人感到舒適。（高雄電影節提供）

對於《琳達！琳達！》至今仍受觀眾喜愛，山下坦言曾思考為何這部片歷久彌新，「也許因為它沒有太大的題目，只是單純講一群玩團的女生，把這故事簡化後，變成普世的情感，反而觸動人心，成為青春電影中獨特的存在。」

談到自己心中的「山下式青春」，他笑稱「我沒有這樣閃亮亮的青春」，但實際上回想，當年的自己就是個電影少年，和電影社夥伴為了校慶熬夜拍短片電影，「想起來我也有段熱血青春，《琳達！琳達！》或許就是致敬了我的青春，把我的心情投射到了裡面。」

山下敦弘出席高雄電影節。（高雄電影節提供）山下敦弘出席高雄電影節。（高雄電影節提供）

至於近期《去唱卡拉OK吧！》在台掀熱潮，山下敦弘笑說：「我來台灣後，片商有跟我說這件事，非常開心，可是有點不太懂大家為何陷入狂熱，我覺得《琳達！琳達！》、《去唱卡拉OK吧！》，都是這種我自己不太懂，但受到愛戴的作品，也許是原著好，或編劇、演員等因素，沒有天時地利人和，我覺得不會有這麼幸運的發展。」

