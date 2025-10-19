梁朝偉絕非主因！ 張曼玉拒再婚真相曝光

張曼玉（左）和梁朝偉主演王家衛執導《花樣年華》已圍成影史經典。（CATCHPLAY提供）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲香港娛樂圈傳奇女星張曼玉1983年以香港小姐亞軍出道，曾與影帝梁朝偉合拍港劇《新紮師兄》，更在2000年合作電影《花樣年華》，2人傳過緋聞最後卻沒共度一生，香港知名導演王晶近日罕見提及背後真相。

王晶近日在個人最新Youtube坦言，張曼玉至今選擇不婚不生，真正原因「與梁朝偉無關」，王晶說：「張曼玉歷經多次情感挫折，學會回到自己，但她已不再像從前那樣的快樂，卻也更懂得照顧自己。」

請繼續往下閱讀...

梁朝偉和劉嘉玲2008年在不丹舉行世紀婚禮。（資料照）

梁朝偉曾被問過時光若倒流，最想回到什麼階段？他很快給答案：「在38歲拍攝《花樣年華》那時期。」而張曼玉也曾說與梁朝偉拍戲很合，2人不用準備就可以直接進入最佳狀態，但梁朝偉最後卻選擇2008年在不丹與劉嘉玲結婚。

為何張曼玉與梁朝偉沒走到最後？劉嘉玲曾直白對外釋疑，並暗示自己絕非主因，劉嘉玲說：「他們的性格真的不合適。」因梁朝偉和張曼玉都屬沉默內斂，劉嘉玲外向，正好和梁朝偉互補。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法