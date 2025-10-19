鄭麗文當選國民黨魁 四叉貓曬同框自認神預言

當得知鄭麗文當上新任國民黨主席，四叉貓（左）秒曬2人昔日同框。（翻攝自四叉貓臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕國民黨主席選舉結果18日晚間出爐，破天荒產生建黨百餘年來第1位來自民進黨的女黨魁鄭麗文。據了解，立法院國民黨團群組昨除祝福羅智強此次選戰辛苦以外，相較以往來得安靜，對於鄭麗文當選黨魁，黨籍立委態度保留，傾向先觀察鄭麗文後續言行，但不少區域立委私下都認同盧秀燕子弟兵黃健豪先前「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」說法，「鄭中央」與立院黨團的後續效應仍引人關注。

有趣的是，當得知鄭麗文當上新任國民黨主席，網紅「四叉貓」劉宇隨即在臉書發文曬出過往同框鄭麗文照片說：「我早就認為鄭麗文會當選國民黨主席了！」

四叉貓發文後，引來不少嘲諷留言「你是不是其實每個人的合照都有」、「笑成這樣，眉飛色舞的」、「你這個風向貓」，更有人狂酸：「連鄭麗文的合照都有，就是沒有ㄆ友的照片。」讓四叉貓霸氣回應：「你以為是誰負責拍照的！」

而同為候選人的國民黨團書記長羅智強今表示，這2年他連打了3場硬仗，選立委、反罷免、選黨主席，一路走來最感謝的，是始終相挺的支持者，和一路相陪、不離不棄的夥伴們，會把這份感謝，化為更大的行動，讓國民黨更加凝聚，與民眾黨真誠合作，並持續監督民進黨的施政。

