金鐘首位越南戲王！連炳發手機訊息被灌爆 親揭「穿家鄉傳統服」原因

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘60昨（18日）圓滿落幕，公視《The Outlaw Doctor 化外之醫》一舉拿下戲劇節目男主角獎與男配角獎。來自越南的連炳發成為金鐘史上首位越南籍戲王，他會後出席慶功宴，興奮直呼：「現在覺得很幸福，沒想到可以得獎。」

封王後，連炳發的手機被滿滿的恭喜訊息灌爆，親友、粉絲、同事紛紛傳來祝賀。他在典禮身穿越南傳統服飾，透露造型靈感來自粉絲建議，「我人在國外工作，能夠入圍金鐘是件很驕傲的事，也希望把自己的國家元素帶給大家」，他感性表示：「這是人生很關鍵的時刻，很想感謝三年前的自己，當時答應湯哥（監製湯昇榮）演出這部戲，如今能站在這裡真的很感動。」

連炳發（右）、楊一展出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

談到10萬元獎金如何分配，連炳發大方宣布，一半將捐給在台外籍移工基金會，另一半要與《化外之醫》的大家庭一起慶祝。他開心笑說：「這次得獎真的太幸福了！」至於得獎後，片酬是否會漲價？他幽默回應：「這要問經紀公司，但每個人的價值都是自己決定的，我會繼續努力。」

拿下男配角獎的楊一展同樣興奮直呼：「手機訊息根本接不完，還沒時間回！」被問到獎金怎麼用，他一臉驚訝：「有獎金喔？我以為只有男主角才有。」隨後大笑補一句：「比照發哥辦理，一半捐出來、一半大家同樂。」他開心說：「今晚我們就是要好好享受。」並喊話希望開拍第二季。對此，製作人湯昇榮也回應：「真的想拍，台灣有很多外配、移工的故事，我們第一季還有留伏筆喔！」

張鈞甯首次入圍女主角獎，雖與獎座擦肩而過，但仍替首度封后的楊謹華開心不已，她說公布得獎前播放的回顧片段，「其實是《白色巨塔》的片段，那場戲我記得很清楚，謹華演得超好，她在車裡的感情戲超強。這麼多年了，終於看到她站上去，真的很替她開心」，她也期盼《化外之醫》能拍第二季，「再把我們送進金鐘」。

監製湯昇榮透露，《化外之醫》以外籍移工為主題，拍攝挑戰高、資金籌措也不容易，但劇集不僅打進越南市場，還在釜山影展獲獎，接下來希望進軍日韓與澳洲，「我們會繼續努力，把好故事帶到國際」。

