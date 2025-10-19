高雄開唱前超台！Rosé「嗑鳳梨酥喝手搖」萌翻全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK昨（18）在高雄世運主場館熱鬧開唱，成員Rosé被粉絲捕捉到上台前的自然一幕，只見她手拿飲料輕鬆小啜，拿起最代表台灣的「鳳梨酥」往嘴裡送，短短幾秒的畫面，意外引發粉絲暴動，直說「好真實，好可愛」。

Rosé登台前吃鳳梨酥、喝手搖掀熱議。（翻攝自IG，合成圖）

影片中，Rosé穿著演出造型，髮絲在燈光下閃閃發亮，卻一派輕鬆的拿起飲料，下秒就要登上萬人舞台。那份介於「巨星與女孩」間的反差感，被粉絲大讚是「最Rosé的瞬間」。

有粉絲留言：「別人是暖身，她是暖喉」、「Rosé把氣氛都變成廣告畫面」，也有人笑稱「飲料店賺翻，超強代言」、「哪家鳳梨酥呀？看起來好好吃」、「完了，今天飲料又要大排長龍了」、「國際版廣告降臨高雄」，吸引破千則留言瘋狂熱議Rosé手上的台灣美食。

Rosé開唱前大嗑「鳳梨酥」掀熱議。（翻攝自IG，合成圖）

事實上，Rosé以細膩聲線和穩定現場實力著稱，總能在現場掌握情緒張力；這次她上場前的一個「美食moment」，再度印證她舞台背後的輕鬆自信，每個動作都能成為話題焦點。

