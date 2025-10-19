澳門賭王家族最慘孫女 人生多起伏曾罹癌離婚

已故澳門賭王何鴻燊（右圖左）孫女何家華（左圖）近年收購英國賽車隊Smiths Racing並改更名為「FHO Racing」，成為英國電單車賽場上唯一女強人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華育有何超英、何猷光、何超賢及何超雄4名子女，長子何猷光與太太Suki Potier不幸在1981年於葡萄牙車禍身亡，遺留當時年僅6歲何家華和3歲何家文，2姊妹由爺爺、阿嬤和姑姑何超雄照顧，港媒報導，何家華曾因經歷離婚、罹患第3期乳癌而被封「賭王家族最慘孫女」。

何家華曾離婚，直到遇上現任丈夫，才走出人生低潮，港媒報導，何家華近年收購英國賽車隊Smiths Racing並改更名為「FHO Racing」，成為英國電單車賽場上唯一的女強人。

港媒報導，已移居英國多年的何家華，6月曾自爆在倫敦當攤販，當時曬出一張坐在車後箱內放有大批衣服照片，表示首次體驗「Car boot sale（後車廂市集），在倫敦……擺攤做小販。」結果引來不少聲音，何家華最後將照片刪除，避免因外界對照片負面解讀而成為焦點。

