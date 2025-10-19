自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澳門賭王家族最慘孫女 人生多起伏曾罹癌離婚

已故澳門賭王何鴻燊（右圖左）孫女何家華（左圖）近年收購英國賽車隊Smiths Racing並改更名為「FHO Racing」，成為英國電單車賽場上唯一女強人。（香港星島日報）已故澳門賭王何鴻燊（右圖左）孫女何家華（左圖）近年收購英國賽車隊Smiths Racing並改更名為「FHO Racing」，成為英國電單車賽場上唯一女強人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與元配黎婉華育有何超英、何猷光、何超賢及何超雄4名子女，長子何猷光與太太Suki Potier不幸在1981年於葡萄牙車禍身亡，遺留當時年僅6歲何家華和3歲何家文，2姊妹由爺爺、阿嬤和姑姑何超雄照顧，港媒報導，何家華曾因經歷離婚、罹患第3期乳癌而被封「賭王家族最慘孫女」。

何家華曾離婚，直到遇上現任丈夫，才走出人生低潮，港媒報導，何家華近年收購英國賽車隊Smiths Racing並改更名為「FHO Racing」，成為英國電單車賽場上唯一的女強人。

港媒報導，已移居英國多年的何家華，6月曾自爆在倫敦當攤販，當時曬出一張坐在車後箱內放有大批衣服照片，表示首次體驗「Car boot sale（後車廂市集），在倫敦……擺攤做小販。」結果引來不少聲音，何家華最後將照片刪除，避免因外界對照片負面解讀而成為焦點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中