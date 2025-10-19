《許我耀眼》陳偉霆驚爆與何穗生子 Angelababy認了：娛樂圈最怕的人

〔娛樂頻道／綜合報導〕因和趙露思合演《許我耀眼》，陳偉霆近期人氣攀升，昨天他驚爆與超模何穗生子，也讓「何穗」之名在台灣登上Google搜尋趨勢榜前兩名，過去Angelababy曾在節目中開玩笑說過，何穗是她在娛樂圈最怕遇見的人，隨著陳偉霆和何穗喜事曝光，也讓相關內容再被網友翻出討論。

何穗（左）在Angelababy眼中又高又白。（翻攝自微博）

過去 Angelababy上《奔跑吧兄弟》節目，和何穗相見時曾開玩笑說：「何穗是我在娛樂圈最怕見到的人。」大家好奇原因， Angelababy則解釋，何穗又白又高，相形之下，覺得自己又黑又矮。

Angelababy（左）曾謙虛形容自己在何穗面前顯得又黑又矮。（翻攝自微博）

Angelababy本身也是高顏值，因此她自嘲在何穗面前顯得「又黑又矮」，網友都覺得太謙虛了，主要是何穗的身高有178公分，皮膚白皙，還被網友開玩笑形容是「人間反光板」。陳偉霆身高182公分，網友紛紛猜測，未來他和何穗生的兒子一定也會長很高。昨天陳偉霆和何穗同步在社群發文和照片寫下「爸爸、媽媽，還有他。」兩人生小孩的新聞讓網友驚喜也覺得震撼。

