娛樂 音樂

BLACKPINK開唱煙火連發！Rosé喝這家手搖飲爆紅 金曲歌后朝聖最好奇這點

〔記者陳慧玲／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK昨（18日）晚在高雄世運主場館舉辦「DEADLINE」巡迴演唱會，金曲歌后孫盛希趕在第一晚就去朝聖，就連美甲也特別秀出「BLACKPINK」，非常投入在演出中。

BLACKPINK高雄開唱，Rosé喝著50嵐手搖飲讓粉絲嗨翻。（翻攝自IG）BLACKPINK高雄開唱，Rosé喝著50嵐手搖飲讓粉絲嗨翻。（翻攝自IG）

孫盛希看完BLACKPINK演唱會開心談到：「我長大要成為BLACKPINK！演唱會全程一秒不失去美麗，到底怎麼辦到的？」她跟著唱唱跳跳，最佩服團員們在台上始終保持美美的樣貌，從她拍攝的影片中可以看到，BLACKPINK開唱煙火連發，讓粉絲看得過癮。

Rosé喝著50嵐手搖飲，網友好奇是什麼口味。（翻攝自IG）Rosé喝著50嵐手搖飲，網友好奇是什麼口味。（翻攝自IG）

昨晚孫盛希也跟著Rosé哼唱紅遍全球的洗腦神曲《APT.》，有趣的是，Rosé獨秀時出場一邊搭著移動車，一邊吃著鳳梨酥，還喝台灣知名手搖飲「50嵐」的飲料，果然在社群引起網友熱烈討論，想知道她吃哪家的鳳梨酥？以及喝50嵐什麼口味的飲料？

金曲歌后孫盛希第一晚就去朝聖BLACKPINK演唱會。（翻攝自IG）金曲歌后孫盛希第一晚就去朝聖BLACKPINK演唱會。（翻攝自IG）

孫盛希連美甲上也出現BLACKPINK團名。（翻攝自IG）孫盛希連美甲上也出現BLACKPINK團名。（翻攝自IG）

經網友討論，發現Rosé吃的鳳梨酥是「舊振南」的「小金磚」，另外她喝的手搖飲，有自稱「50嵐」的員工透露，應該是波霸鮮奶茶，於是網友又想進一步了解她喝的甜度、冰塊等細節，就想衝去50嵐點喝Rosé同款手搖飲，網友笑翻，認為今天BLACKPINK還要唱一場，擔心全高雄50嵐員工都要忙翻了。

