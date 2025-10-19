（影音）香港2男星升格台灣女婿 在台生活「很幸運」

同為「台灣女婿」，劉志遠（左）和張啟樂很融入在台生活。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕香港搖滾樂隊Beyond第一代團員劉志遠移居台灣11年，和來台定居5年「港仔男星」張啟樂都是台灣女婿，2人惺惺相惜融入在台生活，劉志遠說，搬來台灣生活，很幸運。

日前張啟樂邀劉志遠拍片，以「Beyond前團員劉志遠來台灣是為了女人？！貓咪讓他根留台灣」為題，揭開劉志遠在台落地生根踏實生活，影片一開始，劉志遠熟門熟路帶張啟樂到台北市林森北路大啖美食，張啟樂不斷發出讚嘆聲。

在陸委會邀請下，張啟樂（左三）9日出席國慶晚宴。

後來2人到附近公園，周邊有很多流浪貓，很多浪貓因為沒結紮，開啟了劉志遠和太太的動保路，他說：「我是台北北貓志工，有牌照的。」更興奮告訴張啟樂：「我還住香港時有養貓，老婆也愛貓，交往後認識愛心媽媽，開始一起餵貓、帶貓結紮。」坦言很多愛心媽媽影響了2人。

劉志遠（左）熟門熟路帶張啟樂大啖台北美食。（翻攝自Youtube）

而張啟樂更驚訝劉志遠為愛來台過程，劉說：「我和老婆交往1年後遷居台灣，又過了1年才結婚。」張啟樂馬上笑吐2人來台不同之處：「我是先花10年認識台灣，才決定來這裡，而你（指劉志遠）卻是因為愛情。」

在台北市騎Ubike穿梭大街小巷，已難不倒張啟樂。（翻攝自Youtube）

張啟樂接著又問：「來台後有覺得和想像中的不一樣？」劉志遠完全沒思考秒回：「沒有。」感念自己很幸運，來台11年後還一直有新的朋友進來他的世界，直呼難得。

Beyond第一代團員除了黃家駒、黃貫中、黃家強和葉世榮，還有劉志遠（左一）。（香港頭條日報）

劉志遠綽號「遠仔」，早年是香港編曲家、音樂製作人，搖滾樂隊Beyond及浮世繪成員，80年代香港的地下音樂圈中，有「吉他神童」美譽，精通吉他且擅長鍵盤演奏和編曲；張啟樂來台定居5年，下個月將升格為人父，9日晚間和多位來台定居港人參加由陸委會舉辦國慶晚宴，和劉志遠一樣早已融入在台灣生活。

