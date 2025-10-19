金鐘60》陳淑芳拿特別貢獻獎 19字俏皮發聲

陳淑芳昨拿金鐘「特別貢獻獎」，感性致謝觀眾，直呼能演戲演到今天，真的很幸福。（新聞攝影組攝）

〔記者林南谷／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚間盛大舉行，「特別貢獻獎」頒給出道68年、橫跨電影與電視的「國民阿嬤」陳淑芳，由文化部長李遠親自頒獎，全場掌聲雷動，場面感人。

頒獎典禮結束後，陳淑芳隨即在臉書感動發聲，她以19字俏皮說：「等你等了那麼久，今晚終於可以把你帶回家了。」

請繼續往下閱讀...

昨晚陳淑芳開場，以開心語氣打破莊嚴氣氛：「不曉得要講什麼，大家好，我是演員陳淑芳。」接著提到今年是金鐘滿60屆，主動邀全場觀眾與嘉賓一起大喊：「祝金鐘生日快樂！」

接著陳淑芳感性回顧表演人生，從少女演到阿祖，見證台灣戲劇發展的每一個時期：「我可以說是跟戲劇一起長大的，演戲是我的志趣，也是我一輩子的信念。」更提到早年是台視第一位閩南語現場劇演員，「拍《爸爸你不要這樣罵我好不好》那10年，從少女演到中年婦人，為了角色我還去車站觀察老人走路。」

陳淑芳也不忘在喜悅中自嘲「貪心」：「這是我第一次拿金鐘獎！但我還想再拚兩座──最佳女主角、最佳女配角！」她笑說家裡桌上陳列的獎座「還差兩個位置」，盼能在未來填滿，「各位製作人、導演、編劇，還要繼續找我演喔！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法