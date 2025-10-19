捕獲野生日本AV天后！河北彩伽現蹤台中夜市 地方爸爸暴動了

〔記者許國楨／台中報導〕日本AV女優河北彩伽積極轉型，繼登上台北時裝週開幕大秀後，近日又被網友在台中捕獲「野生女神」蹤影，照片中只見她身穿藍白條紋長版襯衫、搭配黑色寬褲，髮絲自然束起，素顏般的清新氣質依舊出眾，專注低頭用餐的模樣宛如日劇畫面，令人移不開目光。

河北彩伽。（資料照，記者胡舜翔攝）

日本AV天后河北彩伽（原名河北彩花），憑著精緻臉蛋和高挑身材在亞洲爆紅，近年積極轉型，事業版圖急速擴張，除以新藝名出道成為歌手進軍歌壇，也跨足戲劇演出日劇，現在更正式踏入時尚圈，近日登上台北時裝週開幕大秀，成為全場焦點。

而河北彩伽結束時裝週行程後，隨即南下台中拍攝自製旅遊節目，17日行程涵蓋豐原、東區與多個在地夜市，她親民入境隨俗，大啖庶民美食，毫無明星架子，讓不少巧遇的民眾驚呼「她穿著休閒卻仙氣逼人」、「本來以為是模特兒在取景拍照，結果居然是河北彩花」！

河北彩伽近日現蹤台中夜市。（擷自threads）

照片曝光後，社群瞬間暴動，網友留言湧入：「穿上衣服也這麼正太犯規了！」有人激動喊：「女神在我家巷口吃飯！」、「如果旁邊有空位，我一定立刻坐下要簽名！」、「地方爸爸們準備衝現場！」還有人開玩笑說：「我老婆請撤照，這仙女太危險了。」

