自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

捕獲野生日本AV天后！河北彩伽現蹤台中夜市 地方爸爸暴動了

〔記者許國楨／台中報導〕日本AV女優河北彩伽積極轉型，繼登上台北時裝週開幕大秀後，近日又被網友在台中捕獲「野生女神」蹤影，照片中只見她身穿藍白條紋長版襯衫、搭配黑色寬褲，髮絲自然束起，素顏般的清新氣質依舊出眾，專注低頭用餐的模樣宛如日劇畫面，令人移不開目光。

河北彩伽。（資料照，記者胡舜翔攝）河北彩伽。（資料照，記者胡舜翔攝）

日本AV天后河北彩伽（原名河北彩花），憑著精緻臉蛋和高挑身材在亞洲爆紅，近年積極轉型，事業版圖急速擴張，除以新藝名出道成為歌手進軍歌壇，也跨足戲劇演出日劇，現在更正式踏入時尚圈，近日登上台北時裝週開幕大秀，成為全場焦點。

而河北彩伽結束時裝週行程後，隨即南下台中拍攝自製旅遊節目，17日行程涵蓋豐原、東區與多個在地夜市，她親民入境隨俗，大啖庶民美食，毫無明星架子，讓不少巧遇的民眾驚呼「她穿著休閒卻仙氣逼人」、「本來以為是模特兒在取景拍照，結果居然是河北彩花」！

河北彩伽近日現蹤台中夜市。（擷自threads）河北彩伽近日現蹤台中夜市。（擷自threads）

照片曝光後，社群瞬間暴動，網友留言湧入：「穿上衣服也這麼正太犯規了！」有人激動喊「女神在我家巷口吃飯！」、「如果旁邊有空位，我一定立刻坐下要簽名！」、「地方爸爸們準備衝現場！」還有人開玩笑說：「我老婆請撤照，這仙女太危險了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中