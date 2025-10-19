金鐘60》台劇表現亮眼！ 台灣觀眾很幸福

楊謹華以《影后》成功在「戲劇節目女主角」贏得后冠。（新聞攝影組攝）

〔記者林南谷／台北報導〕第60屆戲劇節目類金鐘獎頒獎典禮今（18）晚落幕，戲劇節目女主角由入圍6次戲后，終於憑藉《影后》戴上后冠的楊謹華。評審主任委員柴智屏指出女主角競爭很激烈，和楊謹華PK到最後一輪的是曾沛慈，她解釋投票的遊戲規則，就是所有評審選出心中2名最強競爭者，並給予分數，評審不知道彼此投票給誰，最後楊謹華以1票之差贏了曾沛慈。

政大傳播學院助理教授侯宗佑昨晚在臉書發文，恭喜楊謹華終於成功成為影后，也祝賀《聽海湧》跟《影后》這2個金鐘大贏家，他表示，這兩齣劇調性很不同，但都是非常優秀的作品，也剛好是他去年最推薦的2部台劇。

侯宗佑說，如果喜歡在娛樂中不失深度，細膩刻劃當代的人性，他推《影后》；如果你想要咀嚼具有厚度的歷史，反思今日台灣人的定位，則推《聽海湧》，「當時我們家每週看一集，每次看完大家都陷入沉默，這的確不是輕鬆容易入口的劇，但每次看完，我們都能理解這齣劇的訊息有多麼重要。」

「台灣身處多元文化與歷史衝突的匯集之地，《聽海湧》提供了重要的角度，讓我們明白為什麼台灣人必須勇敢地成為台灣人」，侯宗佑表示：「如果你喜歡看演員的表演，這兩齣劇都該看。」更說當台灣的觀眾很幸福，「這幾年台劇表現一直都很亮眼，謝謝台灣努力的影劇工作者。」

