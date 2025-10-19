自由電子報
娛樂 最新消息

趕搭BLACKPINK粉髮熱潮 主播王偊菁美呆

王偊菁趕搭BLACKPINK粉紅風潮。（翻攝自王偊菁臉書）王偊菁趕搭BLACKPINK粉紅風潮。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕南韓女子天團BLACKPINK昨 （18）日起一連兩天在高雄世運主場館開唱，2年前來台已掀起旋風，今年高雄更直接與主辦單位合作，展開城市行銷企劃「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，吸引許多粉絲拍照打卡，連政治人物、電視主播主持人也變髮搭上這股熱潮。

她的粉紅造型超吸睛。（翻攝自王偊菁臉書）她的粉紅造型超吸睛。（翻攝自王偊菁臉書）

高雄六大指標性地標將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，讓整個高雄深陷粉紅燈海。先前高雄市長陳其邁把大頭貼換成粉紅色頭髮，意外掀起仿效潮，包括總統賴清德、前總統蔡英文及行政院長卓榮泰等人，也都變身粉髮。

高雄市長陳其邁粉髮造型登上南韓媒體。（翻攝自MBN）高雄市長陳其邁粉髮造型登上南韓媒體。（翻攝自MBN）

三立新聞台《前進新台灣》主持人王偊菁也跟進變髮，笑說：「我也要去把逼波給吃了！先是被粉紅色頭髮洗版，接著被參加第60屆電視金鐘獎頒獎典禮的76歲潘迎紫洗版，該不會鳳凰電波跟動感光波一樣發射吧！」感謝網友幫她製作粉紅鳳凰照，美呆了。

