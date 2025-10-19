自由電子報
娛樂 最新消息

硬漢486先生 高速公路上偷偷掉眼淚

486先生看起來嚴肅不苟言笑，其實私底下是暖男。（翻攝自486先生臉書）486先生看起來嚴肅不苟言笑，其實私底下是暖男。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「照顧好自己，比什麼都重要」，團購電商名人「486先生」陳延昶苦口婆心在臉書發聲，希望所有粉絲網友，多多關心自己的健康。

486先生前天在臉書發文，透露一位同事因身體極度不適，叫救護車緊急送往醫院，他說：「又是頸椎的問題。」此事讓他回想起2018年那段心驚膽跳日子，當時他因長期手麻，去林口長庚做檢查，醫生看完片子嚴肅告訴他：「第三、四節頸椎有問題，要立刻開刀。」

當下486先生腦中一片空白，沒有立刻答應，只說要回去想一想；回台北路上，486先生心裡滿是不甘，「我從小沒有媽媽，家境不好，一生如此努力，也常行善，為什麼我這樣倒楣？」接著在車上偷偷擦眼淚。
幸運的是，486先生沒有立刻挨那一刀，而是選擇另一條路，去復健診所，週一到週六，風雨無阻地去熱敷、拉脖子，他說：「整整半年的堅持，換來了醫生一句：你已經是復健能達到的最好情況了，不用再來了。」
有了這次親身經歷，486先生開始在公司早會上不斷提醒同仁，注意姿勢、把電腦螢幕架高、不要一直低頭滑手機，「結果沒幾年，這位同事也因為同樣問題緊急送醫開刀，幸好經過長期復健，順利康復回到工作崗位。」
同事的例子，486先生把警告升級為命令：「公司所有電腦螢幕，全部給我架高！不要讓我看到有人一直低頭！」

藉由此事，486先生對所有的朋友網友提出告誡：「身體發出警訊，千萬不要拖。睡一覺沒好，第二天、第三天就務必去檢查；很多時候，小病拖著就變成了大病，本來簡單能處理的問題，最後變得棘手又折磨人，還拖累整個家庭。」他希望大家都能聽進去，「照顧好自己，比什麼都重要。」

